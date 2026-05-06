Futuro nazionale, costituito il nuovo comitato Alta Valle Tanaro

È di ieri la notizia della costituzione del nuovo Comitato Alta Valle Tanaro, che sarà presieduto da Nadia Bonino. Un nuovo passo importante nel percorso di crescita del movimento, che continua a raccogliere partecipazione, entusiasmo e adesioni nei territori della Granda.

Grande soddisfazione è stata espressa da Giuseppe Lauria, Roberto Baldizzone, Simone Sava, Giancarlo Barbero e Cristofero Sberna, danno un caloroso benvenuto a Nadia Bonino, sottolineando come questa nuova costituzione confermi la bontà e la vitalità del progetto politico vannacciano.

Un progetto che mette al centro identità, territorio, partecipazione e amore per l’Italia, e che trova nella provincia di Cuneo una presenza sempre più organizzata e concreta.

Il lavoro dei comitati rappresenta infatti la base fondamentale per costruire una rete solida, capace di ascoltare i cittadini, raccogliere istanze reali e dare voce a chi crede in una politica fatta di presenza, coerenza e responsabilità.

Il movimento guarda ora con particolare attenzione ai prossimi appuntamenti sul territorio, anche in vista della presenza dell’ On. Emanuele Pozzolo, atteso venerdì prossimo proprio in provincia Granda, a conferma dell’attenzione nazionale verso il lavoro svolto dai referenti locali.

Futuro Nazionale continua a crescere, passo dopo passo, comune dopo comune, con l’obiettivo di costruire una presenza sempre più forte e radicata al servizio dei cittadini e dell’Italia.

Giuseppe Lauria Roberto Baldizzone Simone Sava Giancarlo Barbero Cristofero Sberna