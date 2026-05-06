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Politica | 06 maggio 2026, 08:06

Futuro nazionale, costituito il nuovo comitato Alta Valle Tanaro

Prosegue con determinazione il lavoro di radicamento territoriale dei referenti di Futuro Nazionale nella provincia di Cuneo

Futuro nazionale, costituito il nuovo comitato Alta Valle Tanaro

È di ieri la notizia della costituzione del nuovo Comitato Alta Valle Tanaro, che sarà presieduto da Nadia Bonino. Un nuovo passo importante nel percorso di crescita del movimento, che continua a raccogliere partecipazione, entusiasmo e adesioni nei territori della Granda.

Grande soddisfazione è stata espressa da Giuseppe Lauria, Roberto Baldizzone, Simone Sava, Giancarlo Barbero e Cristofero Sberna, danno un caloroso benvenuto a Nadia Bonino, sottolineando come questa nuova costituzione confermi la bontà e la vitalità del progetto politico vannacciano. 

Un progetto che mette al centro identità, territorio, partecipazione e amore per l’Italia, e che trova nella provincia di Cuneo una presenza sempre più organizzata e concreta.

Il lavoro dei comitati rappresenta infatti la base fondamentale per costruire una rete solida, capace di ascoltare i cittadini, raccogliere istanze reali e dare voce a chi crede in una politica fatta di presenza, coerenza e responsabilità.

Il movimento guarda ora con particolare attenzione ai prossimi appuntamenti sul territorio, anche in vista della presenza dell’ On. Emanuele Pozzolo, atteso venerdì prossimo proprio in provincia Granda, a conferma dell’attenzione nazionale verso il lavoro svolto dai referenti locali.

Futuro Nazionale continua a crescere, passo dopo passo, comune dopo comune, con l’obiettivo di costruire una presenza sempre più forte e radicata al servizio dei cittadini e dell’Italia.

Giuseppe Lauria Roberto Baldizzone Simone Sava Giancarlo Barbero Cristofero Sberna

comunicato stampa

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