ATLETICA / Prove multiple, Anna Riccomagno campionessa regionale

Il Campo Gorla di Novara ha ospitato, sabato e domenica, i campionati regionali assoluti di prove multiple, con la regia organizzativa del Team Atl. Mercurio Novara.

Al femminile, titolo regionale assoluto per Anna Riccomagno (Atl. Fossano ’75) con 4882 punti; la cuneese ottiene oltre 800 punti sui 100hs (15.16/+0.3) e sui 200 (25.78/-1.1). Alle sue spalle secondo posto assoluto, e titolo regionale juniores, per Sofia Dulla (Safatletica Piemonte) con 4798 punti, in evidenza sui 100hs (14.75/+0.3). Terzo posto, e titolo regionale promesse, per Beatrice Carpinello (Battaglio CUS Torino) con 4704 punti (miglior prestazione tecnica 15.03/+0.3 sui 100hs.

Nell’eptathlon allieve successo di Sofia Onorati (Atl. Alba) con 3861 punti davanti ad Arianna Trucco (Atl. Fossano ’75) e a Viola Frattini (Atl.Canavesana) con 3516. Per Onorati miglior prestazione tecnica 15.57 (-1.5) sui 100hs, mentre Trucco corre i 200 in 26.43 (-0.7).

La manifestazione era inoltre valida come CDS regionale. In campo assoluto, Zegna conquista il titolo assoluto maschile con 14694 punti davanti ad Atl. Fossano ’75 (13770) e a Futuratletica Piemonte (11679), mentre Vittorio Alfieri Asti è leader al femminile (8492), precedendo Atl. Fossano ’75 (8853 ma soli 2 punteggi all’attivo) e Atl. Bellizago (3580).

Nella categoria allievi, netta affermazione al maschile dell’Atl. Canavesana (16488 punti) su Battaglio CUS Torino (9189) e Atl. Strambino (6165), al femminile dell’Atl. Alba (10335) su Atl. Canavesana (8923) e Atl. Bellinzago (7113).

A contorno della manifestazione, le prove cadetti e cadette di octathlon ed esathlon. Lorenzo Puccio (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) si aggiudica l’octathlon con 4905 punti davanti ai portacolori dell’Atl. Fossano ’75 Samuele Ternavasio (4693) e Nicolò Cravero (4615). Nelle singole prove, da segnalare i 3,80 metri nell’asta di Ternavasio, e il 13.92 (-1.2) sui 100hs di Cravero.

Annalisa Magliano (Atl. Roata Chiusani) fa invece suo l’esathlon con 4860 punti davanti a Eleonora Torti (Atl. Ivrea) con 4111 e a Martina Beltrame (GS Atl. Rivoli) con 3997. Magliano fa registrare due prove sopra i 900 punti (alto/1,68 e lungo/5,30) e una a ridosso dei 900 (80hs/12.59 (-1-9) che vale 892 punti); anche Torti bene nel lungo con 5,28 (+0.6).

Da segnalare che i primi quattro cadetti e le prime quattro cadette in classifica hanno ottenuto il minimo di partecipazione ai Campionati Italiani Cadetti/e di ottobre e al Trofeo Nazionale Individuale Cadetti/e di Prove Multiple in programma dal 5 al 7 giugno a Bressanone. Oltre agli atleti già citati, dunque, conquistano il pass anche Asiya Ajaraam (Atl. Vercelli 78) con 3939 punti, e Lorenzo Li Pira (Safatletica) con 4615 (stesso punteggio di Cravero).