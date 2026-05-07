Saluzzo, al Quartiere si presenta il libro di Milly Emanuel “Parole di spirito e vita”

Venerdì 8 maggio alle ore 17, nei locali del Quartiere (ex caserma Musso), la biblioteca civica di Saluzzo, propone la presentazione del libro di Milly Emanuel, “Parole di spirito e vita”.

Ex insegnante, appassionata di teatro e attiva nel mondo del volontariato a Caramagna Piemonte, Emanuel raccoglie in questo suo nuovo libro gli articoli della rubrica da lei curata per oltre 10 anni sulla rivista mensile dei Padri Venturini , rivolta in particolare alle religiose, e ai dialoghi con i missionari nel mondo.

Nel libro l’autrice ripercorre i tratti salienti della sua esperienza di maestra elementare e di autrice di testi teatrali portati in scena dalla compagnia teatrale del suo paese di cui è stata per anni l’anima.

In precedenza, Milly Emanuel aveva già raccontato la sua vicenda personale di moglie di un ex sacerdote in un altro libro dal titolo “Forti e fragili come un sogno- Storie di donne e preti”.

L’incontro sarà introdotto da mons. Giuseppe Guerrini, vescovo emerito della diocesi di Saluzzo e moderato dalla giornalista fossanese Luigina Ambrogio.