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Eventi | 14 maggio 2026, 11:01

A Boves torna la Spasgiada Galupa, amata passeggiata gastronomica alla scoperta del territorio

Sarà la XXV edizione, in programma il 2 giugno. Iscrizioni entro il 28 maggio

A Boves torna la Spasgiada Galupa, amata passeggiata gastronomica alla scoperta del territorio

Sono aperte fino al 28 maggio le iscrizioni alla XXV edizione della Spasgiada Galupa in programma il 2 giugno dalle ore 10.

La passeggiata enogastronomica alla scoperta del territorio Bovesano quest’anno farà conoscere ai partecipanti la frazione più alta del Comune di Boves: Rosbella.

Un'indimenticabile passeggiata (circa 13 km con dislivello 400 mt) nei boschi che svelerà panorami e angoli mozzafiato della natura bovesana.

Un’esperienza da non perdere all’insegna della salute, della natura e del buon cibo.

Le adesioni possono essere effettuate presso l’edicola da Giulia in piazza Italia oppure attraverso messaggio Whatsapp al 3534671764 (indicando nome e numero di partecipanti).

Quest’anno il ritrovo e il ritorno saranno a Madonna dei Boschi. 

Un percorso ad anello scandito da 7 gustose tappe a cura delle Pro loco e dei comitati di Boves.

Nel piazzale di fronte al santuario verranno distribuite tasche porta bicchieri, ticket e bicchieri in plastica riutilizzabile.

Si comincerà con la colazione a cura del Comitato di Madonna di Boschi.

La seconda tappa sarà dedicata all’aperitivo con spritz, prosecco, salatini, focaccia e pizza con il Comitato di Cerati.

Si proseguirà con uno stuzzicante antipasto a base di crudo e melone con i volontari della Proloco di Sant’Anna e il Comitato San Mauro.

Un primo a base di una gustosissima insalata fredda di pasta con tonno alla mediterranea accoglierà i partecipanti nel cuore di Rosbella con la Proloco dei Santi Coronati di Fontanelle.

La 5 tappa sarà il tris di formaggi a cura della Proloco Sant’Anna.

A chiudere la camminata gastronomica, le freschissime ciliegie con il Comitato San Mauro e la deliziosa crostata del Comitato Madonna dei Boschi.

 A guidare il gruppo saranno i volontari della Proloco di Castellar mentre le bevande fresche saranno a cura dell’Associazione Legion Straniera.

La quota di iscrizione è fissata in 23 euro, 11 per i bambini da 6 a 13 anni e gratuito per i piccoli fino a 5 anni.
Si consiglia di portarsi il plaid. Sconsigliati i passeggini da strada.


 

redazione

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