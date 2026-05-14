A Boves torna la Spasgiada Galupa, amata passeggiata gastronomica alla scoperta del territorio

Sono aperte fino al 28 maggio le iscrizioni alla XXV edizione della Spasgiada Galupa in programma il 2 giugno dalle ore 10.
La passeggiata enogastronomica alla scoperta del territorio Bovesano quest’anno farà conoscere ai partecipanti la frazione più alta del Comune di Boves: Rosbella.
Un'indimenticabile passeggiata (circa 13 km con dislivello 400 mt) nei boschi che svelerà panorami e angoli mozzafiato della natura bovesana.
Un’esperienza da non perdere all’insegna della salute, della natura e del buon cibo.
Le adesioni possono essere effettuate presso l’edicola da Giulia in piazza Italia oppure attraverso messaggio Whatsapp al 3534671764 (indicando nome e numero di partecipanti).
Quest’anno il ritrovo e il ritorno saranno a Madonna dei Boschi.
Un percorso ad anello scandito da 7 gustose tappe a cura delle Pro loco e dei comitati di Boves.
Nel piazzale di fronte al santuario verranno distribuite tasche porta bicchieri, ticket e bicchieri in plastica riutilizzabile.
Si comincerà con la colazione a cura del Comitato di Madonna di Boschi.
La seconda tappa sarà dedicata all’aperitivo con spritz, prosecco, salatini, focaccia e pizza con il Comitato di Cerati.
Si proseguirà con uno stuzzicante antipasto a base di crudo e melone con i volontari della Proloco di Sant’Anna e il Comitato San Mauro.
Un primo a base di una gustosissima insalata fredda di pasta con tonno alla mediterranea accoglierà i partecipanti nel cuore di Rosbella con la Proloco dei Santi Coronati di Fontanelle.
La 5 tappa sarà il tris di formaggi a cura della Proloco Sant’Anna.
A chiudere la camminata gastronomica, le freschissime ciliegie con il Comitato San Mauro e la deliziosa crostata del Comitato Madonna dei Boschi.
A guidare il gruppo saranno i volontari della Proloco di Castellar mentre le bevande fresche saranno a cura dell’Associazione Legion Straniera.
La quota di iscrizione è fissata in 23 euro, 11 per i bambini da 6 a 13 anni e gratuito per i piccoli fino a 5 anni.
Si consiglia di portarsi il plaid. Sconsigliati i passeggini da strada.