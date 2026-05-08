VERSO LE COMUNALI / Francesco Galluccio: continua la campagna elettorale del candidato sindaco a Santo Stefano Belbo [VIDEO]

Continua serrata la campagna elettorale a Santo Stefano Belbo, in vista delle elezioni comunali del 24-25 maggio, in cui si sfideranno alle urne la sindaca uscente Laura Maria Cristina Capra e Francesco Galluccio, già assessore nella legislatura passata ed ex responsabile del servizio di Polizia Locale.

La lista che sostiene quest’ultimo “La nostra terra, il nostro impegno” ha organizzato diversi incontri con la popolazione: l’ultimo, molto partecipato, ha avuto luogo ieri sera (giovedì 7 maggio) presso l’agriturismo Giacinto Gallina (vedi videointerviste).

LE INTERVISTE [VIDEO]

Erano presenti i componenti della squadra che Francesco Galluccio ha scelto per accompagnarlo nella candidatura, tra cui Luigi Genesio Icardi, ex sindaco di Santo Stefano Belbo ed ex assessore alla Sanità della Regione Piemonte, oggi consigliere, dove attualmente ricopre l’incarico di presidente della commissione sanità, assistenza, servizi sociali, politiche degli anziani.

Molti i temi affrontati nella serata, seguendo la traccia di un programma suddiviso in 14 punti con sicurezza, gestione finanziaria, scuola e politiche per i giovani fra i prioritari.

Ricordiamo com’è composta la squadra di Francesco Galluccio, che anche in occasione del terzo incontro con l’elettorato, dopo quelli a Valdivilla e Camo, ha presentato la propria disponibilità a lavorare per il bene del paese.

Candidato sindaco Galluccio Francesco nato il 04.01.1958, ex comandante di Polizia Locale - Pensionato.

Candidati Consiglieri: Cascino Massimiliano nato il 13.10.1975 Agente di commercio; Colombardo Riccardo nato il 12.10.1994 Imprenditore agricolo; Gallesio Ivan nato il 29.05.1989 Meccanico manutentore; GallinaAngelo nato il 6.12.1983 Geometra; Icardi Luigi Genesio nato il 11.04.1961 Funzionario Asl – Consigliere regionale; Icardi Piera nata il 11.05.1975 Avvocato; Lamine Faousia (detta Fusia) nata il 25.06.1958 Ex cuoca – Pensionata; Nikolovska Hristina nata il 19.10.1994 Impiegata amministrativa; Olivero Roberta nata il 23.05.1981 Impiegata amministrativa; Penna Andrea nato il 27.08.2002 Agente di commercio; Scaglione Gianluca nato il 16.04.1976 Enologo; Terzolo Mauro nato il 19-6-1953 Ex impiegato – Pensionato.

I prossimi incontri della lista “La nostra terra, il nostro impegno” per Francesco Galluccio sindaco, si terranno giovedì 14 maggio presso Stazione-Fischio del Treno, mercoledì 20 maggio presso American Zac’s e, per la serata finale, venerdì 22 maggio, nei locali del sottochiesa, sempre alle ore 20.30.