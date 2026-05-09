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Cronaca | 09 maggio 2026, 16:00

Vigili del fuoco e soccorso alpino in azione a Frassino per un escursionista in difficoltà

L'uomo, sui 65 anni, ha chiesto aiuto in quanto si troverebbe bloccato in una zona impervia. In arrivo anche l'elicottero Drago

Vigili del fuoco e soccorso alpino in azione a Frassino per un escursionista in difficoltà

Vigili del fuoco di Saluzzo, la squadra SAF (speleo alpino fluviale) di Cuneo e l'elicottero Drago in arrivo da Torino, assieme ad una squadra del soccorso alpino, stanno intervenendo in Valle Varaita, a Frassino, in borgata Meira Paula, a circa 1.300 metri di quota, per soccorrere un escursionista di circa 65 anni che, pur non avendo problemi di salute, non è in grado di avanzare né di tornare indietro verso il punto di partenza del sentiero. 

L'uomo ha deciso di chiamare i soccorsi in quanto non si sente più in grado di continuare l'escursione e ha quindi preferito chiedere aiuto, evitando di mettersi in pericolo o di farsi male. 

bs

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