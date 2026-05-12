Mondovì, incendio alla centralina E-Distribuzione di piazza Roma, blackout a Breo

Utenze e negozi senza corrente elettrica a Breo.
Nel pomeriggio di oggi, martedì 12 maggio, si è verificato un incendio alla centralina di E-Distribuzione di piazza Roma, con conseguenti interruzioni nel servizio di energia elettrica agli utenti nel centro storico.
Accanto all’immediato intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale, i tecnici di E-Distribuzione stanno già lavorando per il ripristino dei disservizi nel più breve tempo possibile.
In particolare, il personale incaricato si sta adoperando per posizionare in loco un generatore affinché tutte le utenze possano essere rifornite a stretto giro.