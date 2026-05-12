Precipita dalla Colletta di Rossana: ciclista trasportato in elisoccorso all’ospedale di Cuneo

Tempestivo intervento da parte dei volontari del soccorso di Dronero nella giornata di oggi, martedì 12 maggio: erano passate da poco le 13 quando un ciclista è infatti precipitato con la bici dalla Colletta di Rossana, in quella salita che da sempre è una sfida per molti appassionati delle due ruote.

Classe 1958, l’uomo ha riportato un trauma cranico, escoriazioni su buona parte del volto e una lesione a una spalla.

Si è reso necessario l’intervento dell’elicottero del servizio di emergenza di Azienda Zero, che ha provveduto a trasportare l’uomo presso l’ospedale "Santa Croce e Carle" di Cuneo con un codice di gravità giallo.