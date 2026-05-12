Dronero: delicato salvataggio di un uomo scivolato nel torrente della Madonnina

Delicato intervento di salvataggio nel pomeriggio di oggi, martedì 12 maggio, a Dronero per il recupero di un uomo scivolato nel torrente della Madonnina, lungo la strada provinciale Dronero-Busca.



Sul luogo sono giunti tempestivamente i Vigili del fuoco di Cuneo e Dronero, insieme ai Carabinieri ed alla Croce Rossa di Dronero. Per il salvataggio, vista la zona impervia, si è reso necessario da parte dei Vigili del fuoco l’utilizzo dell’autoscala, calando il verricello con il taboga.





L’uomo è stato poi trasportato in codice giallo presso l’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.

