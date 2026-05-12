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Cronaca | 12 maggio 2026, 20:15

Dronero: delicato salvataggio di un uomo scivolato nel torrente della Madonnina

L’accaduto questo pomeriggio, martedì 12 maggio. Tempestivo intervento da parte dei Vigili del fuoco di Cuneo e Dronero, insieme ai Carabinieri ed alla Croce Rossa di Dronero

Dronero: delicato salvataggio di un uomo scivolato nel torrente della Madonnina

Delicato intervento di salvataggio nel pomeriggio di oggi, martedì 12 maggio, a Dronero per il recupero di un uomo scivolato nel torrente della Madonnina, lungo la strada provinciale Dronero-Busca.

Sul luogo sono giunti tempestivamente i Vigili del fuoco di Cuneo e Dronero, insieme ai Carabinieri ed alla Croce Rossa di Dronero. Per il salvataggio, vista la zona impervia, si è reso necessario da parte dei Vigili del fuoco l’utilizzo dell’autoscala, calando il verricello con il taboga.



L’uomo è stato poi trasportato in codice giallo presso l’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.
 

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