CALCIO ECCELLENZA / Nacci e Giraudo stendono l’Albese: il Cuneo vince 2-1 e si regala la finale playoff con il Fossano

L’AC Cuneo 1905 si impone per 2-1 sull’Albese 1917 nella semifinale playoff del campionato di Eccellenza.

Decidono la sfida del “Paschiero” le reti biancorosse di Nacci (26’) e Giraudo (67’). Il gol del momentaneo pareggio ospite porta la firma di Gomez (31’).

Il Cuneo avanza dunque alla finale playoff del girone B: appuntamento per domenica 17 maggio, quando i biancorossi affronteranno il Fossano allo stadio “Angelo Pochissimo”.

LA CRONACA

Fischio d’inizio alle ore 17:02 allo stadio “Fratelli Paschiero”. Padroni di casa in divisa rossa con inserti bianchi mentre gli ospiti in maglia a strisce biancocelesti.

Nel nuvoloso pomeriggio cuneese i primi giri di lancette servono alle due formazioni per studiarsi. I langaroli partono forte e al settimo hanno subito una grande chance: Ennasry si propone sulla sinistra e, dopo un paio di finte, serve in mezzo all’area Gomez che conclude sicuro a rete ma Cavalieri, con una gran parata a mano aperta, nega la gioia del gol all’argentino. Al 15’ Delledonne ricicla un pallone crossato da Lazzarin e calcia bene sul primo palo ma l’intervento di Bernardi devia la sfera in corner. Al ventesimo arriva il primo squillo dei biancorossi con Galfrè che ci prova da fuori: destro potente ma impreciso. Al 23’ l’Albese riparte in contropiede con Ennasry che, favorito da un rimpallo, mette alla prova Cavalieri che risponde presente.

Al 26’ i padroni di casa si portano in vantaggio: Galfrè butta in mezzo uno spiovente dalla trequarti su cui la difesa ospite pasticcia, Nacci recupera dunque il pallone e dopo un dribbling segna il “facile” 1-0. Il, meritato, pareggio biancoceleste non tarda ad arrivare: Ghibaudo perde un sanguinoso pallone in ripartenza, Gomez si fionda sulla sfera e, senza pensarci due volte, conclude a rete di mancino e regala ai suoi l’1-1. Il Cuneo non si scompone e prova a reagire con la pressione alta, senza però raccogliere niente. Il direttore di gara assegna due minuti di recupero in cui non succede più nulla e quindi le due squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di 1-1.

La ripresa fatica a decollare con le due compagini che si controllano senza esporsi troppo. Al 67’ Nacci batte male un calcio d’angolo, la palla torna però al fantasista che questa volta pennella perfettamente in mezzo e, con la più classica delle spizzate, Giraudo regala il nuovo vantaggio ai suoi. Le aquile prendono fiducia e spingono verso il terzo gol. Il match si fa ancora più nervoso. Allo scoccare dell’ottantesimo i langaroli tornano a farsi vedere con il tiro da fuori di Vespa: destro di un metro largo. I biancocelesti insistono a più riprese sulla fascia sinistra ma un monumentale Bernardi riesce quasi sempre a contrastare la velocità di Ennasry. Mister Danilo Bianco passa a un difensivo 5-3-2 con l’inserimento di Tall al post di un applauditissimo Federico Nacci. All’86’ Deljallisi da l’illusione del gol ai suoi con uno splendido mancino a giro ma la deviazione di Scotto è provvidenziale. L’arbitro assegna tre minuti di recupero. Il finale di partita è tesissimo con anche capitan Russo che si presenta in area e va vicino al pareggio. Non succede più nulla e dunque al “Paschiero” finisce 2-1.

Il Cuneo avanza dunque alla finale playoff del girone B: appuntamento per domenica 17 maggio, quando i biancorossi affronteranno il Fossano allo stadio “Angelo Pochissimo”.

TABELLINO

CUNEO – ALBESE 2-1

Cuneo (4-2-3-1): Cavalieri, Bernardi, Giraudo, Scotto, Rizzo, Angeli, Magnaldi, Nacci (83’ Tall), Galfrè, Ghibaudo (64’ Bianco), Gyimah (92’ Caristo). A disposizione: Aime, Orlando, Benso, Regolanti, Silvestro, Delmastro. Allenatore: Danilo Bianco

Albese (4-3-3): Russo, Lazzarin, Muratore, Soumahoro, Grimaldi, Bosio (81’ Burnescu), Delledonne (67’ Deljallisi), Vespa, Gomez, Ennasry, Redi. A disposizione: Ferlisi, Manuele, Vidotto, Asteggiano, Fantone, Galvagno, Brawand. Allenatore: Giancarlo Rosso

Gol: Nacci 26’ (C), Gomez 31’ (A), Giraudo 67’ (C)

Ammoniti: Muratore (A), Vespa (A), Soumahoro (A), Nacci (C), Russo (A), Galfrè (C), Grimaldi (A), Rizzo (C)

Espulsi: nessuno

Angoli: Cuneo 4 – Albese 4

Arbitro: Pietro Vallelunga di Collegno, coadiuvato dagli assistenti Andrea Novara di Torino e Francesco Bertora di Collegno