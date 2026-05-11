A Bra due imperdibili incontri su cibo, letteratura e suoni nascosti

Proseguono gli appuntamenti dell’iniziativa musicale con il patrocinio del Comune di Bra, che unisce sapori, parole e scoperte sensoriali in un calendario ricco di stimoli culturali.

Mercoledì 13 maggio alle ore 21, presso Palazzo Traversa, Flavio Russo – studioso, storico e pubblicista – proporrà “Cibi e Letteratura”, un incontro per esplorare i legami tra gastronomia e narrativa.

Giovedì 21 maggio, sempre alle 21 nello stesso luogo, Riccardo Migliavada, Research Associate dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, interverrà su “Il Suono Nascosto del Cibo”, rivelando aspetti inediti del rapporto tra alimentazione e percezioni acustiche.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero, ma i posti sono limitati alla capienza della sala: si consiglia di arrivare con anticipo per assicurarsi un posto.