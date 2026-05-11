Al Teatro Marenco di Ceva la seconda edizione del "Campanone d'Oro"

Venerdì 15 maggio alle ore 20.30 il Teatro Marenco di Ceva ospita la seconda edizione del “Campanone d’Oro”, una serata-evento dedicata alle eccellenze del territorio cebano. L’edizione 2026 sarà intitolata “Medicina e sport” e accenderà i riflettori su professionisti che, partendo da Ceva, hanno saputo distinguersi nel mondo sanitario raggiungendo importanti traguardi professionali.

L’evento, organizzato dal Comune di Ceva, sarà presentato da Lorenzo Alliani, che ne ha curata l’organizzazione in collaborazione con Elio Gallo.

“È un onore per la nostra città riportare al Teatro Marenco il premio ‘Campanone d’Oro’, un riconoscimento che vuole valorizzare le eccellenze del territorio e le persone che, attraverso il proprio lavoro e la propria professionalità, hanno contribuito a far conoscere il nome di Ceva anche fuori dai nostri confini – dichiarano il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli, e l’assessore alle Manifestazioni Luca Prato –. Quest’anno si è scelto di dedicare la serata al mondo della medicina, un settore che per Ceva rappresenta una tradizione ed una realtà concreta ed importante. Ringraziamo i curatori della serata, con i quali è stato un vero piacere collaborare per la realizzazione della proposta”.

Nel corso della serata verrà assegnato il Campanone d’oro a cui si affiancheranno altri cinque riconoscimenti, a professionisti legati al territorio cebano che si sono distinti nei diversi ambiti sanitari. “Vogliamo mettere in vetrina le eccellenze di Ceva e del territorio – spiega Lorenzo Alliani –, professionisti che rappresentano la punta dell’iceberg di un settore che nella nostra città ha sempre avuto una grande tradizione e radici profonde grazie alla presenza storica dell’Ospedale e all’attività quotidiana di medici, infermieri, operatori sanitari, volontari e personale impegnato nei servizi di assistenza e soccorso. Ci è sembrato importante valorizzare chi, con competenza e passione, ha raggiunto risultati prestigiosi senza mai perdere il legame con le proprie origini. Questa sarà anche un’occasione per trasmettere ai giovani un messaggio positivo, mostrando esempi concreti di passione, sacrificio e realizzazione professionale da imitare”.

Il nome del premio richiama uno dei simboli più conosciuti della città: “Il Campanone è la storica torre civica che domina dall’alto la Città di Ceva, con la quale si chiamavano a raccolta i cittadini nei momenti di difficoltà – sottolinea Elio Gallo –: è per questa importanza che si è dato il nome a questo premio, in modo da dare lustro e onore ai personaggi che lo ricevono. Quest’anno si è pensato, in collaborazione con il sindaco Fabio Mottinelli e l’assessore Luca Prato ai quali va il mio ringraziamento, di dare voce all’intensa attività della medicina cebana nel corso di tutti questi anni, che a parere mio assume un significato più alto del riconoscimento civico, ed esaltante assieme al senso sportivo. Chissà per chi suonerà la campana del “Campanone d’Oro” sul palco del teatro Marenco?”.

Per scoprirlo assieme, l’appuntamento è per il 15 maggio alle ore 20.30 al “Marenco”: l’ingresso alla serata sarà libero fino a esaurimento posti.