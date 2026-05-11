Sculture e disegni di Paolo Spinoglio in mostra ad Alba

Inaugura sabato 23 maggio alle ore 17 la mostra personale di Paolo Spinoglio, ospitata negli spazi della Galleria Focus Tapis, in via XX Settembre 3 ad Alba.

L'allestimento è curato da Anna Virando. In esposizione sculture in terracotta e disegni dell'artista, in dialogo con i tappeti rari e pregiati della galleria: due mondi artigianali lontani nel tempo ma vicini nello spirito, accomunati dalla stessa cura per la materia e per la bellezza. Le figure femminili di Spinoglio trovano in questo spazio una casa naturale, circondate dalla bellezza silenziosa dei tessuti che le accompagnano.

Visitabile dal 23 maggio al 21 giugno 2026 — giovedì e venerdì 11.00/18.00, altri giorni su appuntamento al 347 3126085.

Email: associazionepaolospinoglio@gmail.com - focus.tapis07@gmail.com