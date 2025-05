Nuovo micronido di Madonna dell’Olmo a Cuneo, approvato il progetto di fattibilità per i lavori nell’area esterna

Il Comune di Cuneo ha ufficialmente approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dedicato al completamento dei lavori nelle aree esterne del nuovo micronido di frazione Madonna dell’Olmo: il valore complessivo dei lavori risulta – da delibera di giunta pubblicata sull’albo pretorio in questi giorni – essere di 70 mila euro, gli stessi già preventivati dai dirigenti comunali nel corso della visita attuata a favore delle commissioni consiliari III e VI nel pomeriggio di giovedì 3 aprile.

Nelle prime fasi di realizzazione del progetto - realizzato nell’ambito del Next Generation EU, dal costo iniziale di 1.370.000 euro divisi tra fondi PNRR e comunali - le opere sulle aree esterne si sono limitate alle sole opere tecniche connesse e funzionali al fabbricato: serviva ora procedere alla progettazione e realizzazione di una serie di opere di completamento per la piena operatività funzionale della struttura nelle condizioni di sicurezza, decoro e operatività attese da amministrazione e futuri fruitori della struttura stessa.

Apertura entro settembre 2025

L’area in cui sorgerà il nuovo micronido risulta di 1.800 metri quadrati, di cui 370 dedicati alla sola struttura, che sarà sviluppata in un piano solo, in spazi organizzati secondo i principi della bioclimatica, privo di barriere architettoniche e con impatto ambientale quasi nullo.

Il micronido servirà l’area dell’oltre Stura particolarmente nella fascia d’età 0-3 e ospiterà sino a 24 bambini. I lavori sono iniziati a marzo 2024 e si prevede di concluderli definitivamente entro il prossimo 31 dicembre: la previsione di apertura della struttura, quindi, guarda a settembre 2025 o gennaio 2026.

Manassero: “Grande soddisfazione aprire un nuovo micronido qui a Cuneo”

“La ‘misura nidi’ del PNRR si è rivelata una di quelle più complicate da far partire sul territorio nazionale ma è stata anche cartina al tornasole dell'intero piano, perché porta un effetto concreto sulle vite delle nostre famiglie, specie quelle che abitano le zone meno servite – ha detto la sindaca Patrizia Manassero durante la commissione consiliare congiunta -. Una grande soddisfazione, quindi, esserci riusciti a Cuneo”.

“Tornare a inaugurare un nuovo micronido è importante, specie perché offriamo così alla popolazione una struttura all’avanguardia, che dal punto di vista delle certificazioni sta esattamente dove dovrebbe nel 2025” ha concluso Manassero.

Si attende, ora, una variazione di bilancio – di prossima presentazione – che prenda atto dei 70 mila euro aggiuntivi necessari.