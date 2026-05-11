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Eventi | 11 maggio 2026, 19:39

Teatro piemontese e solidarietà: a Piasco una serata per Santa Brigida

Sabato 16 maggio la compagnia “D’la vila di Verzuolo” salirà sul palco della sala polivalente “Dottor Serra” con una commedia dialettale tra risate, equivoci e beneficenza per la cappella sulla collina del paese

La compagnia teatrale “D’la vila&quot; di Verzuolo

La compagnia teatrale “D’la vila" di Verzuolo

Una serata all’insegna della comicità, della tradizione piemontese e della solidarietà. Sabato 16 maggio alle 21, nella sala polivalente “Dottor Serra” di Piasco, andrà in scena uno spettacolo teatrale benefico di cui parte del ricavato contribuirà alla valorizzazione e alla conservazione della cappella di Santa Brigida sulla collina del paese della Valle Varaita. 

Protagonista dell’appuntamento sarà la compagnia teatrale “D’la vila" di Verzuolo, realtà profondamente legata al territorio e da anni impegnata nella promozione della lingua e della cultura piemontese attraverso il teatro popolare. 

La commedia dialettale racconta la storia di un imprenditore ormai vicino al tracollo economico, un uomo fragile e spesso succube nei rapporti con amici e familiari, che tenta una soluzione tanto ingegnosa quanto rischiosa per uscire dai propri problemi. Da quella scelta prenderà il via una serie di situazioni paradossali, equivoci e colpi di scena che coinvolgeranno tutti i personaggi, trascinando il pubblico in una girandola di momenti esilaranti.

Tra imprevisti, guai e situazioni al limite dell’assurdo, lo spettacolo saprà alternare leggerezza e ironia, mantenendo viva fino all’ultimo la curiosità degli spettatori: il protagonista riuscirà davvero a cambiare il proprio destino? 

La prevendita dei biglietti è disponibile alla Tabaccheria Tallone di Piasco.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 335-7879398 e 348-7459152.

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