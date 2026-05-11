APNEA / Paolo Frigo della Mondovì sub d'argento nel 15° Trofeo Nazionale Angelo Rota

Prestigioso risultato per Paolo Frigo al 15° Trofeo Nazionale Angelo Rota, gara di qualificazione nazionale di Apnea Statica e Apnea Dinamica disputata a Bergamo.
L’atleta portacolori della Mondovì Sub ha conquistato uno splendido secondo posto assoluto nell’apnea statica con il tempo di 7’36”72, chiudendo a meno di sette secondi dal vincitore Gaspare Battaglia, atleta di grande esperienza e pluricampione italiano con un palmarès di rilievo anche a livello mondiale.
Per Frigo si tratta di un risultato molto importante, che rappresenta una significativa iniezione di fiducia in vista dei campionati italiani in programma a metà giugno a Torino.
Fondamentale anche il supporto di Giulia Roascio, atleta della Mondovì Sub che durante la competizione ha ricoperto il ruolo di buddy, figura essenziale nell’apnea statica per fornire all’atleta riferimenti e assistenza durante la prestazione.
Il brillante piazzamento conferma ancora una volta l’ottimo lavoro svolto dalla Mondovì Sub durante gli allenamenti presso la piscina comunale monregalese, dove il gruppo continua a crescere e a ottenere risultati di prestigio nel panorama nazionale dell’apnea sportiva.