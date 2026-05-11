ATLETICA / La morozzese Adele Roatta abbatte il muro dei 35' nei 10 km su strada

Una pioggia battente ha accompagnato gli atleti che hanno corsa la Tuttadritta di Torino.

Il meteo non favorevole ha probabilmente scoraggiato diversi runner, erano 2540 i preiscritti, sono 2091 i classificati finali.

Come enuncia il nome la Tuttadritta prevede un percorso lineare con partenza da Piazza Solferino e arrivo alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, un tracciato ideale per mettersi alla prova con il cronometro

La morozzese Adele Roatta in forza alla Bracco (MI) dimostra di essere in "gran spolvero" migliorando di ben 42" il suo PB sui 10 km su strada portandolo a 34'43"

Si avvicina al suo personale Giovanni Susca (Atletica Cisternino), primo al traguardo in 29'16", secondo posto per Francesco Breusa (Battaglio CUS Torino) in 29'24", terzo posto per il compagno di squadra Emanuele Santelli in 29'49". Tutta la top five è sotto i 30' con al quarto posto Diego Yon (Atletica Pont Donnas) 29'55" e al quinto Davide Copeta (Vanotti Running) 29'58".

Non ci sono sorprese a livello femminile con la vittoria della keniana Shalyne Lagat in 33'48", secondo posto per Silvia Zampaglione (Battaglio CUS Torino) che scende sotto i 35' in 34'06", si migliora anche Gaia Gagliardi (Atletica Saluzzo) che lima il personale e lo porta a 34'13". Tra le prime cinque Adele Roatta (Bracco Atletica) in 34'43" e Giulia Cappelli (Go Running) 35'23".