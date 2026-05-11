BASEBALL SERIE B / Il JFK Mondovì difende il proprio fortino! Contro il Brescia arrivano due vittorie casalinghe

“Casa dolce casa”. Potrebbe essere questo il leitmotiv del JFK Baseball Mondovì, che nel weekend appena trascorso ha conquistato in casa due punti preziosi contro l’Ecotherm Brescia. Due vittorie che hanno permesso ai galletti di Leo Marconi di riscattare il passo falso in casa dell’Ares Milano e nel contempo di difendere il fattore casalingo, visto che quattro dei punti del Mondovì sono stati conquistati nelle quattro partite disputate in casa.

E’ migliorata anche la classifica dei galletti, che grazie al doppio acuto contro la formazione bresciana sono risaliti al terzo posto in classifica, in coabitazione con l’Ares. Neppure il tempo di festeggiare questa doppia vittoria che già lo sguardo volge al prossimo turno, con la sfida proibita contro un Piacenza capolista e che viaggia a punteggio pieno.

Ma veniamo alla cronaca delle due sfide vinte contro il Brescia: la prima sfida del fine settimana è iniziata in salita per i monregalesi, apparsi inizialmente un po’ contratti. Con il passare degli inning, però, la squadra monregalese ha saputo ritrovare ritmo e concentrazione, ribaltando l’inerzia della partita, tutto fino alla conquista della vittoria per 5-3.

Grande protagonista sul monte di lancio Gregorio Cebotari, autore di un’ottima prestazione difensiva fino al nono inning: agli avversari sono stati concessi solamente tre punti. In attacco, invece, ha spicctoa la prova di Julian Pedroso, autore di tre valide; Bene anche Marco Ghiglia con due valide, mentre Federico Lingua, Gabriele Panero e Matteo Ghiglia hanno contribuito con una valida ciascuno.

Archiviato il match del sabato, anche la seconda gara del fine settimana ha sorriso ai monregalesi, che nella sfida di domenica mattina si sono imposti sul Brescia con il punteggio di 4-1. Ottima la gestione del monte di lancio: Mattias Riha ha controllato la partita nei primi sei inning senza concedere punti agli avversari, mentre David Ortiz Chavez ha chiuso l’incontro negli ultimi tre inning concedendo una sola marcatura all’ottavo.

Da segnalare anche le solide prestazioni difensive di Lorenzo Rosso e Alfredo Pinero; Per quanto riguarda invece la fase offensiva si sono messi in evidenza Julian Pedroso e Matteo Ghiglia con due valide ciascuno, mentre Luca Franceschini e Federico Lingua hanno aggiunto una valida a testa.

RISULTATI QUINTA GIORNATA – GIRONE A

LOCALI OSPITI Ris. 1^ gara Ris. 2^ gara JFK MONDOVI’ E. BRESCIA 5-3 4-1 OLD RAGS LODI ARES N.D. 2-1 RHO PIACENZA 5-6 1-13 RIPOSA: BOVISIO

CLASSIFICA GIRONE A

1 PIACENZA* 7 2 OLD RAGS LODI* 5 3 ARES MILANO** 5 3 JFK MONDOVI’ 5 5 RHO 3 6 ECOT. BRESCIA 2 7 BUFFALOES BOVISIO 1

*partite da recuperare

PROGRAMMA 6^ GIORNATA