PISTA / Atletica Mondovì in grande spolvero ai campionati di società U18

Il weekend appena concluso manda in archivio la fase regionale del CdS Allievi e Allieve su pista, svoltasi a Mondovì sabato 9 e domenica 10 maggio con la presenza di circa 1000 atleti gara.

Regia organizzativa affidata ad Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo che può festeggiare il successo in casa di entrambe le sue squadre, al comando sia nella classifica maschile (seguita da Atl. Canavesana e Safatletica Piemonte) che in quella femminile (davanti a Futuratletica Piemonte e Battaglio CUS Torino).

ALLIEVE. La campionessa italiana allieve di cross Yasmine Lazouzi (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) mette a segno un’ottima prova sui 2000 siepi dove fa segnare un brillante 6:40.12, a meno di 3 secondi dal primato italiano di categoria di Nicole Reina (6:37.85). Prestazione ancor più interessante se si considera che era il suo esordio nella specialità e che le vale il miglior risultato tecnico della due giorni.

Nello sprint, doppietta per Anna Tengattini (Futuratletica Piemonte) che si aggiudica i 100 in 12.45 (-1.3) e i 200 in 25.67 (-1.0). Sui 400 migliore delle piemontesi è Noemi Bertone (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) che corre in 59.65, preceduta soltanto dalla valdostana Carlotta Giovanetto (Atl. Pont Donnas) con 57.45. Sugli 800 da segnalare la doppietta di Futuratletica Piemonte con il successo di Sara Bori (2:18.74) e il secondo posto di Corinne Aurora Duoccio (2:23.35). Bori si impone poi anche sui 1500 in 4.49.06 davanti ad Elisa Fissore (Atl. Settimese/4:52.99). Sui 3000 la vittoria è di Lucrezia Alzario (Battaglio CUS Torino) in 10:26.07 mentre, restando alle prove lunghe in pista, la sua compagna di club Vittoria Giannone si aggiudica il successo sui 5000 metri di marcia (25:09.27). Sugli ostacoli, Valeria Lo Voi (Battaglio CUS Torino) vince i 100hs in 14.64 (-0.8), Elisa Fiandaca (Team Atl. Mercurio Novara) i 400hs in 1:06.24. Nelle staffette, Safatletica Piemonte si impone nella 4x100 (Ciasullo, Ruo Berchera, Monticone, Ikuenobe) in 49.31, Futuratletica Piemonte nella 4x400 (Candriella, Bori, Perone, Ricceri) in 4:03.41.

Nei concorsi, Irosayike Ikuenobe (Safatletica Piemonte) non ha problemi ad annettersi la vittoria nel salto triplo, specialità di cui è campionessa italiana di categoria al coperto, con la misura di 12,58 (-0.1). Nel lungo Silvia Poko Canape (Derthona Atl.) atterra a 5,79 (+1.3), non migliorando il primato stagionale di 5,90 realizzato la scorsa settimana a Imperia. Nell’alto Martina Saroglia (Atl. Cogne Aosta) con 1,60 è la migliore in assoluto in pedana, per le piemontesi Arianna Rossini (Team Atl. Mercurio Novara) supera 1,58. Nell’asta Ginevra Costamagna (Atl. Fossano ’75) supera quota 3,10 metri.

Dai lanci arriva il successo di Eloise Vallet (Sisport) nel giavellotto (specialità di cui è campionessa italiana in carica) con 42,46; per lei anche il secondo posto nel getto del peso (10,98) alle spalle di Benedetta Comba (Battaglio CUS Torino), prima con 11,66. Nel disco successo di Alessia Platinetti (ASD Circuito Running) con 38,28 mentre nel martello la vittoria va a Marianna Magliano (Battaglio CUS Torino) con 49,68.

ALLIEVI. James Success (Safatletica Piemonte) si aggiudica i 100 in 11.25 (-0.5) mentre sui 200 è secondo (22.76/-0.8) alle spalle di Francesco Simbula (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo), vincitore in 22.61 (-0.5). Sui 400 netta affermazione di Giacomo Provera (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) in 49.30 che poi fa suo anche il giro di pista con barriere in 52.84. Sui 110hs Gabriel Grancitelli (Atl. Pinerolo) chiude in 14.36 (-1.7) davanti a Nicolò Borello (Atl. Canavesana/14.51/-1-7).

Nel mezzofondo, Leonardo Pelissero (Atl. Alba) si aggiudica gli 800 in 1:58.06 mentre Pietro Carlo Milano (Atl. Canavesana) si impone sui 1500 in 4:08.16 ed è secondo sui 3000 (8:59.56) alle spalle di Giorgio Comino (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo/8:54.02) che fa doppietta portandosi a casa la vittoria anche sui 2000 siepi in 6:09.46 e mettendosi alle spalle il campione italiano cadetti dei 1200 siepi della scorsa stagione Giuseppe Luciano Piazza (Futuratletica Piemonte/6:11.61). Sui 5000 metri di marcia Riccardo Capano (Safatletica Piemonte) taglia per primo il traguardo in 21:30.29. Atl. Alba si aggiudica la 4x100 in 43.28 (Ferrero, Magliano, Ferro, Stroppiana), mentre la 4x400 va ad Atl. Canavesana (Barbero, Mangalaviti, Albertone, Borello) in 3:26.83.

Nei salti, Kiswendsida De Grazia (Derthona Atletica) non va oltre 1,85. Nel lungo, vittoria di Renat Caraus (Vittorio Alfieri Asti) con 6,45 (+0.9) davanti a Nicola Alzate (Atl. Canavesana/6,40/+0.6); quest’ultimo è secondo anche nell’asta con 3,60, alle spalle di Giorgio Bessone (Safatletica Piemonte), primo con 3,80. Caraus invece ha al suo attivo anche il secondo posto nel triplo con 13.31 (+0,7), preceduto da Lorenzo Marino (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo), primo con 14.01 (-0.7).

Nei lanci, Achille Gregorio Ventura (Team Atl. Mercurio Novara) si aggiudica il peso con 12,18 e il martello con 49,26. Nel disco affermazione di Mattia Bresciani (GAO Oleggio) con 51,66 mentre il giavellotto va a Lorenzo Costa (Sisport) con 50,44.

A contorno della manifestazione si è poi disputata una prova di salto con l’asta per la categoria assoluta maschile che ha visto Francesco Pugno (Safatletica Piemonte) superare i 5,10 metri.

