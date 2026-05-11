SCHERMA / Storico risultato per la Cuneo Academy: Tommaso Fontana 6° nel campionato italiano U14 GPG

La Cuneo Scherma Academy torna dal Campionato Italiano Under 14 GPG (Gran Premio Giovanissimi) di Riccione con risultati di assoluto prestigio, confermando ancora una volta la crescita della società e l’elevato livello raggiunto dai propri giovani atleti.

La manifestazione, andata in scena dal 7 al 10 maggio, rappresenta il più importante appuntamento nazionale per il settore Under 14 della scherma italiana, con centinaia di partecipanti provenienti da tutta Italia. In questo contesto di altissimo livello, la Cuneo Scherma Academy si è presentata come unica scuola di fioretto della provincia di Cuneo presente alla competizione, portando in pedana i propri giovani schermidori.

Fontana entra tra i migliori d’Italia

Il risultato di maggiore rilievo porta la firma di Tommaso Fontana, protagonista di una gara straordinaria nella categoria Giovanissimi. Dopo un percorso di altissimo livello, Fontana conquista la finale a otto e chiude con uno splendido 6° posto nazionale, in una competizione che ha visto la partecipazione di oltre 120 atleti da tutta Italia.

Un risultato eccezionale che lo consacra tra i migliori fiorettisti italiani della sua categoria e conferma il valore del lavoro svolto quotidianamente in palestra.

Nella stessa categoria, buona prova anche per Tommaso Maino, che disputa una gara positiva fermandosi a un passo dall’ingresso nel tabellone dei migliori 32, mostrando ottime qualità tecniche e segnali di continua crescita.

Ottime prestazioni anche nelle altre categorie

Nella categoria Bambine, caratterizzata da un format particolarmente impegnativo con due turni di gironi, ottima prestazione per Bianca Genocchio. Dopo qualche difficoltà iniziale nel primo girone, l’atleta cuneese reagisce con carattere vincendo il secondo girone e superando due turni di eliminazione diretta, fermandosi poi a un passo dall’ingresso nel tabellone delle migliori 16.

Sempre tra le Bambine, buona gara anche per Alessia Carrillo, che disputa una prova positiva fermandosi per entrare nel tabellone delle migliori 32.

Tra gli Allievi, anche Simone Di Gioia mostra buone cose in una competizione di altissimo livello, fermandosi a sua volta per entrare nel tabellone dei 32.

Da sottolineare inoltre l’esordio al Campionato Italiano di Greta Giordana (Giovanissime) e Giorgia Audisio (Allieve), entrambe qualificate per la prima volta alla manifestazione nazionale. Le due giovani schermitrici hanno mostrato ottimi progressi e un atteggiamento estremamente positivo, disputando buoni gironi e fermandosi solo a un passo dall’ingresso nel tabellone principale delle 64.

Il valore del gruppo

Risultati importanti non solo per i singoli, ma per tutto il gruppo della Cuneo Scherma Academy, che continua a crescere stagione dopo stagione, consolidando la propria presenza nel panorama schermistico nazionale.

Il Direttore Tecnico Maestro Juan Paz y Miño ha commentato con soddisfazione:

“Sono soddisfatto dei risultati di tutti. Il lavoro paga e noi lo dimostriamo con i risultati. È il lavoro di tutto il gruppo che insieme ci porta ai singoli risultati, anche in uno sport individuale come la scherma.”

La partecipazione e i risultati ottenuti a Riccione confermano ancora una volta la qualità del progetto sportivo della Cuneo Scherma Academy, sempre più punto di riferimento per il fioretto giovanile sul territorio e realtà capace di competere ai massimi livelli nazionali.

E mentre i giovani atleti cuneesi continuano a crescere e a ottenere risultati nei più importanti appuntamenti italiani, emerge con forza una consapevolezza chiara: il futuro della scherma sul territorio non è qualcosa da aspettare, ma una realtà già presente in pedana oggi.