VOLLEY B1F / Il Mondovì Volley chiude la stagione al 5° posto: per il Puma ipotesi ripescaggio in A3?

Per il Mondovì Volley non sono bastati 52 punti per ottenere la promozione in A3. La squadra di Basso, con la vittoria ottenuta contro il Volpiano nell’ultimo turno di campionato, ha chiuso la stagione al quinto posto in classifica. Nel girone A hanno tagliato il traguardo della promozione nella nascente terza serie nazionale il Volley 2001 Garlasco, la Florens Vigevano e l’Acrobatica Alessandria.

Per il Puma, dunque, una quinta posizione alle spalle del Gso Villa Cortese e davanti al Capo D’Orso Palau. A ben guardare, la classifica finale del girone A di B1 ha rispettato i valori espressi in campo. Le monregalesi hanno pagato a caro prezzo il rendimento incostante, che le ha portate a perdere per strada punti con formazioni sulla carta tecnicamente inferiori.

Niente promozione diretta in A3 per il Mondovì, che tuttavia sembrerebbe propenso ad accettare l’idea di un ripescaggio. Operazione difficile, sia ben chiaro, ma non impossibile. Facciamo il punto sulla situazione attuale. La nuova A3 vedrà ai nastri di partenza 16 formazioni. Ad oggi l’organico vede 14 formazioni aventi diritto: le dodici promosse dalla B1 e le due retrocesse dalla serie A2, visto che il Club Italia sarà riammesso in A2.

Restano due posti vacanti, che salvo sorprese dovrebbero essere occupati dalle due migliori quarte classificate nei quattro gironi di B1, che al momento sono il Gso Villa Cortese e la Pediatrica Bindi Valdarno. Quella dei ripescaggi, pertanto, rappresenta solo una ipotesi legata alla rinuncia di partecipare al Campionato di A3.

Quest’anno, però, c’è una novità e non è per nulla irrilevante: le squadre neo promosse in A3 non potranno cedere il titolo sportivo appena conquistato. In pratica, o decidi di partecipare all’A3 appena conquistata, oppure resti in B1. Ogni eventuale rinuncia darà pertanto vita a un ripescaggio. C’è comunque una priorità: la rinuncia da parte di una delle tre formazioni di B1 che hanno ottenuto la promozione, avrà come conseguenza quella di portare al ripescaggio della quarta classificata dello stesso girone della rinunciante.

In caso di ulteriore forfait, invece, le squadre saranno scelte attraverso la classifica avulsa. Classifica che al momento vede il Mondovì in ottima posizione, proprio grazie ai 52 punti conquistati in campionato. Per saperne qualcosa in più bisognerà attendere i prossimi giorni e capire se ci sono formazioni che, pur avendone diritto, rinunceranno a prendere parte alla prossima serie A3.

La Fipav a breve pubblicherà l’elenco delle neo promosse e le stesse società avranno dieci giorni di tempo per comunicare l’intenzione di iscriversi alla terza serie nazionale. Insomma, i prossimi saranno giorni di attesa sia per il Mondovì, ma anche per tutte quelle società interessate al ripescaggio.

Ecco le squadre che al momento potrebbero comporre la nuova serie A3: