VOLLEY F14 / La Mon.vi. Bam Rossa ancora sul tetto regionale

Si tinge ancora di rossoblu il campionato regionale Under 14 femminile di pallavolo, con il nuovo successo della Mon.vi. Bam Rossa, capace di replicare il successo ottenuto nella scorsa stagione. La massima espressione del settore giovanile condiviso tra Mondovì Volley e Vicoforte Volley Ceva si impone nella final four casalinga e stacca inoltre il pass per le finali nazionali che si terranno in Campania alla fine del mese.

Il successo arriva al termine di una domenica di grande intensità, organizzata (unitamente alla categoria Under 15 maschile) da Mondovì Volley su incarico della FIPAV Piemonte, sui campi dell’Itis e del Palamanera di Mondovì, del Palatomatis di Villanova Mondovì e della Palestra comunale di Vicoforte.

E proprio nell’impianto vicese inizia il percorso della Mon.Vi. Bam Rossa, che sconfigge per 3-0 una volitiva Vol-Ley Academy Volpiano nel remake della semifinale giocata nella passata stagione. Qualche brivido mattutino per la nutrita schiera di tifosi delle giovani di casa, ma capitan Roà e compagne staccano il pass per la finale del pomeriggio. È il Palamanera ad ospitare le finali di entrambe le categorie, con quella maschile ad anticipare di un paio d’ore quella femminile. Ultima gara della giornata è dunque la sfida fra le monregalesi ed il Club76 Mts Santena, che in mattinata aveva piegato in semifinale la InVolley Torinooggi.it. Il primo parziale della gara si risolve a favore della Mon.Vi. Bam Rossa con il minimo scarto (25-23), mentre i successivi due set sono più netti (25-17, 25-15) e valgono un nuovo titolo di campione regionale, il secondo per Mondovì Volley.

A completare il quadro di una giornata da ricordare sono il premio di MVP della Final Four alla schiacciatrice Emma Politano e l’ufficiale qualificazione alle Finali Nazionali di categoria. La massima competizione d’Italia vedrà confrontarsi le migliori realtà giovanili del paese ad Agropoli (SA) dal 25 al 31 maggio. Nella passata edizione, disputata in Friuli-Venezia Giulia, la squadra ottenne un inatteso quanto fantastico podio classificandosi terza.

LE ATLETE

Roà Ginevra (capitano)

Revelli Erica

Conte Elisa

Morra Lucia

Politano Emma

Monga Glodie

Piretro Giulia

Lukic Sara

Barattero Giulia

Giubergia Viola

Arioli Agnese

Dumitrescu Rebecca

Faccia Virginia

LO STAFF

1°allenatore: Viola Andrea

2°allenatrice: Mandrile Simona

Assistente allenatore: Chionetti Roberto

Dirigente: Quaglia Stefania

Preparatori atletici: Bertone Floriana e Chessa Fabrizio

Fisioterapista: Gandolfi Sergio

Proprio il tecnico Andrea Viola dichiara: "Faccio i complimenti alle ragazze perché nonostante non siamo arrivati nelle migliori condizioni fisiche a questo appuntamento hanno saputo tenere botta nei momenti difficili e raggiungere questo bel risultato contro un avversario forte che meriterebbe anch'esso un posto ai nazionali. Ora la nostra stagione si allunga e cercheremo di fare del nostro meglio."