"Sanità: quando tutto sarà privato, saremo privati di tutto"

La CGIL della provincia di Cuneo organizza un'Assemblea cittadina dedicata ai temi della Sanità Pubblica, che si terrà il 20 maggio alle ore 17 a Saluzzo presso la SALA IL QUARTIERE in Piazza Montebello, 1.
L'iniziativa nasce con l'obiettivo di confrontarsi con la cittadinanza e le istituzioni sui problemi che sta attraversando la sanità.
In un momento di difficoltà per il Servizio Sanitario Nazionale, la CGIL vuole accendere i riflettori sulle tematiche ad esso inerenti, con particolare attenzione al territorio cuneese, senza ignorare le criticità sia sul fronte dei servizi erogati che su quello inerente i carichi di lavoro che quotidianamente gravano sul personale, volgendo lo sguardo infine alle tematiche relative alla medicina territoriale, in considerazione dell'attuale contesto normativo e alle sue prospettive di evoluzione.
La sanità pubblica si può fare, mobilitiamoci tutti insieme.