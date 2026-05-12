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Eventi | 12 maggio 2026, 12:29

"Sanità: quando tutto sarà privato, saremo privati di tutto"

Così la Cgil della provincia di Cuneo intende invitare il 20 maggio a Saluzzo all'assemblea cittadina dedicata al tema

&quot;Sanità: quando tutto sarà privato, saremo privati di tutto&quot;

La CGIL della provincia di Cuneo organizza un'Assemblea cittadina dedicata ai temi della Sanità Pubblica, che si terrà il 20 maggio alle ore 17 a Saluzzo presso la SALA IL QUARTIERE in Piazza Montebello, 1. 

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di confrontarsi con la cittadinanza e le istituzioni sui problemi che sta attraversando la sanità. 

In un momento di difficoltà per il Servizio Sanitario Nazionale, la CGIL vuole accendere i riflettori sulle tematiche ad esso inerenti, con particolare attenzione al territorio cuneese, senza ignorare le criticità sia sul fronte dei servizi erogati che su quello inerente i carichi di lavoro che quotidianamente gravano sul personale, volgendo lo sguardo infine alle tematiche relative alla medicina territoriale, in considerazione dell'attuale contesto normativo e alle sue prospettive di evoluzione. 

La sanità pubblica si può fare, mobilitiamoci tutti insieme.

c.s.

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