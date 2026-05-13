Motivi riparte dalla cliente, puntando su retail e digital 

Motivi, marchio di abbigliamento femminile dal 1993 e parte del Gruppo Miroglio, punta a rafforzare il legame con la propria customer base: donne impegnate nella propria crescita personale e professionale, che vedono nella cura di sé uno strumento di espressione e sicurezza personale.

La value proposition si fonda sull’offerta di un guardaroba contemporaneo e versatile: un mix di femminilità, funzionalità e qualità pensato per accompagnare la donna in ogni momento della giornata, valorizzandone l’identità.

Tra i driver principali del piano figura l’ottimizzazione della rete retail (che attualmente conta circa 183 negozi), con particolare attenzione alle key location ad alto potenziale e al rafforzamento della presenza sul mercato italiano attraverso partnership in affiliazione. Parallelamente il brand prosegue il proprio percorso di crescita internazionale con il consolidamento nei mercati dell’Europa orientale e balcanica, in particolare Romania e Bulgaria (già attivo con più di 10 punti vendita), e con l’espansione verso nuovi mercati come Polonia e Grecia.

Il canale digitale evolve di pari passo: l’e-commerce – che già pesa circa il 13% del fatturato - sarà progressivamente potenziato attraverso l’ampliamento dell’offerta merceologica dedicata e un costante miglioramento della shopping experience, come integrazione dei servizi online con i punti vendita (come il reso gratuito in negozio) e revisione del checkout per rendere l’acquisto ancora più facile e veloce. L’obiettivo è rispondere all’evoluzione dell’esperienza omni-canale.

Sul piano creativo, Motivi rafforza la riconoscibilità del marchio, grazie a un linguaggio stilistico definito dall’idea di ‘refined femininity’, una femminilità contemporanea e consapevole che si esprime attraverso un’estetica sofisticata e versatile. Gli investimenti si concentrano in particolare su categorie chiave come completi e outerwear, individuate come asset di posizionamento e strumenti per rafforzare l’autorevolezza del marchio.

Inoltre, programmi di formazione dedicati alla rete vendita rispondono alle esigenze di una cliente sempre più attenta e orientata all’efficienza, pur mantenendo il tradizionale approccio di attenzione che caratterizza il marchio.

'Confidence starts with care', diventa il key pillar dello storytelling, un messaggio che eleva la cura di sé a motore di sicurezza e auto-realizzazione. In questo quadro si inserisce 'Motivi Talks', un format di incontri live e digitali nato per offrire alle donne una piattaforma di informazione e networking, con momenti di confronto dedicati all'evoluzione individuale e professionale. Motivi consolida la propria presenza nel panorama del fashion retail contemporaneo, elevando il capo d’abbigliamento a interprete quotidiano di sicurezza e identità femminile.