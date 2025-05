Finisce in Consiglio regionale il caso della allieva disabile esclusa da una gita scolastica a causa di un guasto al pullman

Finirà in Consiglio regionale il caso della bambina con disabilità, allieva della scuola media “Palatucci” di San Rocco Castagnaretta a Cuneo, rimasta a casa da una gita scolastica a causa dell’impossibilità di caricare sul pullman la sua sedia a rotella (leggi qui).

Della vicenda si è interessata la consigliera regionale Vittoria Nallo (Stati Uniti d’Europa per il Piemonte): “L’ennesimo episodio di esclusione ai danni di chi non ha la fortuna di salire autonomamente su un mezzo. Una società che si definisce civile non può tollerare queste ingiustizie”.

Secondo quanto emerso, la scuola avrebbe tentato di risolvere l’emergenza, ma nessuna alternativa è stata trovata in tempo. Il padre della ragazza, dopo un confronto coi docenti e la dirigente, aveva deciso di non far partire la figlia per non penalizzare il resto della classe. “Non può essere un genitore, lasciato solo, a dover scegliere chi deve rinunciare: sua figlia o gli altri bambini. È una responsabilità che nessuno dovrebbe portare sulle spalle. Da madre, provo rabbia e dolore”.

La consigliera annuncia che porterà il caso all’attenzione del Consiglio Regionale chiedendo un’indagine sull’accessibilità dei mezzi pubblici utilizzati per le attività scolastiche. “Mi batterò affinché situazioni del genere non si ripetano più. I diritti delle persone con disabilità sono un pilastro della nostra democrazia”.