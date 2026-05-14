Cogesi verso il subentro ad Egea Acque: sottoscritto il contratto preliminare e liquidato il valore residuo

Si avvia alla conclusione il percorso di subentro di Cogesi scrl nella gestione del Servizio Idrico Integrato dei territori dell’Ato4 Cuneese finora gestiti da Egea Acque S.p.A. - Gruppo Iren.

Sottoscritto il contratto preliminare e il contestuale pagamento del Valore Residuo (VR), di 68,3 milioni di euro da parte del gestore unico del servizio idrico integrato per la provincia di Cuneo.

L’operazione, che ha coinvolto direttamente anche Alac spa, Alpi Acque spa e SiSi srl -società socie di Cogesi- rappresenta il compimento di un percorso articolato e complesso, sviluppato nel rispetto delle deliberazioni dell’Autorità d’Ambito e con l’obiettivo condiviso di garantire continuità, efficienza e qualità del servizio ai cittadini, alle imprese e ai territori interessati.

Il subentro nella gestione operativa è già in corso e sta procedendo nel segno della collaborazione reciproca e della massima attenzione verso utenti, lavoratori e comunità locali, affinché la transizione, che si completerà nei prossimi mesi, possa svolgersi in modo ordinato ed efficace, senza ripercussioni sulla continuità del servizio.

L’accordo raggiunto consente di valorizzare gli investimenti realizzati nel tempo da Egea Acque sui territori serviti e, al contempo, di creare le condizioni per una gestione integrata sempre più coordinata ed efficiente da parte di Cogesi, in coerenza con gli indirizzi dell’Ato4 Cuneese.

Cogesi, Alac, Alpi Acque, SiSi, ed Egea Acque – Gruppo Iren esprimono soddisfazione per il lavoro svolto in questi mesi dai rispettivi organi societari, dalle strutture tecniche e amministrative, dagli advisor e da tutti i soggetti istituzionali coinvolti, in particolare l’Autorità d’Ambito, che, con senso di responsabilità e spirito costruttivo, hanno contribuito al buon esito della operazione.

Si apre ora una nuova fase, orientata al completamento del subentro e al consolidamento del servizio, nell’interesse del territorio cuneese e delle future generazioni.