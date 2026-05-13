MOTORI / A Boves tornano gli specialisti della derapata: nel weekend il campionato italiano Flat Track

Il Bisalta Motorpark di Fontanelle di Boves ospiterà, nel fine settimana, la seconda prova del Campionato Italiano di Flat Track FMI e del Trofeo Dust&Fun Flat Track Cup, organizzata dal Moto Club Bisalta Drivers di Boves, supportata da Regione Piemonte, Comune di Boves e Saced ambiente & energia.
Dopo la prima gara, disputata a Lonigo il 19 di aprile, al comando dell’italiano vi è Daniele Tonelli, affiancato sul podio da Asthon Boughen e Sèbastien Jeanpierre, stranieri che partecipano al campionato italiano senza prendere punteggio, per cui secondo risulta essere Daniele Tuzi, con Cristian Barosi in terza posizione.
(La locandina dell'evento)
Alessandro Mantia si è imposto nel Trofeo Dust & Fun, precedendo Alessandro Vigato ed Alessandro De Marchi.
Il programma delle due giornate prevede turni di prove dalle 10 alle 11 e qualifiche dalla 11,30 alle 12,30. Dopo la pausa pranzo, alle 14, avranno inizio le gare seguire, poco dopo le 15, dalle premiazioni.
L’accesso all’impianto per gli spettatori, che potranno usufruire del servizio bar, è del tutto gratuito.