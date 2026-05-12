Due tappe nelle Alpi di Cuneo per il circuito interregionale di downhill "Gravity Race 2026" [VIDEO]

Il downhill è una specialità ciclistica che consiste nella discesa su percorsi prevalentemente sterrati, caratterizzati da tratti tecnici, ostacoli naturali e artificiali, curve paraboliche e salti, dove gli atleti competono contro il tempo mettendo alla prova abilità, concentrazione e preparazione fisica.



La pratica sportiva, in particolare discipline come il downhill, contribuisce in modo significativo al benessere fisico dei giovani, migliorando resistenza, coordinazione ed equilibrio. Allo stesso tempo favorisce concentrazione, gestione dello stress e sviluppo di uno stile di vita sano e attivo, contrastando la sedentarietà.



Eventi come il Circuito Interregionale Downhill GRAVITY RACE assumono quindi anche un importante valore educativo e formativo, oltre che sportivo.



Il circuito, ideato e organizzato dalla ASD Gravity Generation di Mondovì, si articola su 4 tappe, partendo dallo storico impianto di Caldirola (Al), tappa inaugurale disputatasi il 26 aprile con un’ottima partecipazione di atleti e pubblico. L’evento si sposterà a San Giacomo di Roburent (Cn) sul tecnico tracciato del Monte Alpet già protagonista anni fa della Coppa Italia e dove, il 17 maggio, gli atleti si sfideranno per la classifica del circuito e l’assegnazione della maglia di campione regionale per i rider piemontesi.



Dopo un periodo di pausa si ripartirà attraversando i confini della Valle d’Aosta per raggiungere Breuil-Cervinia il 26 luglio per la spettacolare 3ª prova in un panorama unico e spettacolare all’ombra del Cervino. Il 30 agosto sarà la volta di Prato Nevoso (Cn) per la 4ª tappa di stagione e la grande festa di chiusura del circuito con la premiazione delle classifiche finali.



Il downhill e le discipline gravity, rivestono un ruolo strategico nella promozione del territorio, in particolare delle realtà montane minori che, negli ultimi anni, hanno investito con impegno nella valorizzazione delle risorse locali e nel recupero delle strutture esistenti.



"Attraverso la riqualificazione e l’adeguamento delle infrastrutture, è stato possibile creare una nuova attrattiva turistica e sportiva, capace di intercettare un pubblico giovane e dinamico. Questo nuovo circuito riteniamo possa contribuire ad aumentare la visibilità del territorio a livello nazionale e internazionale, rafforzandone l’attrattività e generando un significativo indotto per le attività ricettive, commerciali e di servizio locali", hanno dichiarato gli organizzatori.

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