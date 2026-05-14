Previsioni oro 2026: il metallo si avvicina ai 6.000 dollari tra guerra, inflazione e banche centrali

Se c'è una storia che i mercati finanziari del 2026 stanno raccontando in modo inequivocabile, è quella dell'oro. Il metallo prezioso per eccellenza ha vissuto uno dei periodi più straordinari della sua storia recente: dopo un 2025 in cui ha guadagnato circa il 70% toccando oltre 50 nuovi massimi storici, il 2026 si è aperto con prezzi che sfiorano i 5.100-5.200 dollari l'oncia. Un livello che solo qualche anno fa sarebbe sembrato fantascientifico. Le previsioni oro per i prossimi mesi restano generalmente positive, e capire perché richiede di guardare contemporaneamente a tre grandi forze che si muovono nella stessa direzione.

La prima forza è la domanda delle banche centrali. Negli ultimi anni, le banche centrali di numerosi paesi hanno aumentato in modo sistematico le loro riserve in oro. Cina, India, Turchia, Polonia, Repubblica Ceca: tutti paesi che hanno comprato oro in quantità rilevanti, spesso per ridurre la loro dipendenza dal dollaro nelle riserve internazionali. Il World Gold Council ha segnalato che la Cina ha raggiunto il quindicesimo mese consecutivo di acquisti netti, portando l'oro al 10% delle sue riserve totali. È ancora lontana dal 74% che è la media dei paesi occidentali come USA, Germania, Francia e Italia, ma la direzione è chiara. Questa domanda strutturale da parte delle banche centrali crea un supporto al prezzo dell'oro che non dipende dalla speculazione di breve termine ma da decisioni strategiche di lungo periodo di istituzioni che gestiscono miliardi.

La seconda forza è la geopolitica. L'oro è il bene rifugio per eccellenza: ogni volta che la tensione internazionale sale, gli investitori tendono a spostare parte del loro portafoglio verso asset percepiti come sicuri, e l'oro è storicamente il primo beneficiario di questi flussi. Nel 2026, con il conflitto USA-Iran che ha paralizzato lo Stretto di Hormuz, con le tensioni commerciali tra USA e UE che minacciano dazi sulle auto europee, con la guerra in Ucraina ancora irrisolta, il livello di incertezza geopolitica globale è ai massimi degli ultimi decenni. Ogni nuovo sviluppo in senso negativo su uno di questi fronti tende a spingere ulteriormente il prezzo dell'oro verso l'alto.

La terza forza è l'inflazione. Con il petrolio stabilmente sopra i 100 dollari al barile a causa della crisi nel Golfo Persico, le pressioni inflazionistiche a livello globale rimangono elevate. L'oro è storicamente considerato uno strumento di protezione dall'inflazione: quando il potere d'acquisto della moneta si erode, il metallo prezioso tende a mantenere o aumentare il suo valore reale nel tempo. In periodi come questo, in cui il rincaro dell'energia si trasmette ai prezzi di un'ampia gamma di beni e servizi, la domanda di oro come "riserva di valore" tende a crescere sia da parte degli investitori istituzionali che delle famiglie.

Cosa dicono le previsioni oro dei principali analisti per il resto del 2026 e per il 2027? Bank of America ha confermato un target price a 12 mesi di 6.000 dollari per l'oncia, sostenuto dall'aspettativa che la domanda delle banche centrali resti forte e che le tensioni geopolitiche non si risolvano rapidamente. Goldman Sachs prevede che l'incertezza legata alla crisi nel Golfo Persico mantenga alta la domanda di beni rifugio almeno fino al 2027. Il World Gold Council è più cauto sul brevissimo termine, prevedendo che il metallo possa muoversi in modo laterale nel secondo semestre 2026 dopo i forti rialzi del 2025 e dell'inizio del 2026, ma non esclude nuovi massimi se la situazione geopolitica dovesse aggravarsi.

I rischi al ribasso esistono e vale la pena conoscerli. Un rafforzamento significativo del dollaro americano, che tende a muoversi inversamente all'oro, potrebbe deprimere il prezzo in dollari del metallo. Una risoluzione rapida e convincente del conflitto nel Golfo Persico rimuoverebbe uno dei principali motori della domanda di beni rifugio. Un cambio di rotta delle principali banche centrali verso politiche monetarie restrittive potrebbe raffreddare le aspettative di inflazione. Nessuno di questi scenari sembra imminente, ma sono possibilità da tenere in considerazione.

Per chi vuole seguire queste dinamiche da vicino, Plus500 pubblica regolarmente previsioni oro aggiornate che tengono conto dei principali fattori di mercato, con analisi mensili che guardano sia ai fondamentali che ai segnali tecnici. La piattaforma permette anche di operare sull'oro attraverso CFD, consentendo di prendere posizione sia al rialzo che al ribasso a seconda della propria visione. Per le famiglie e le piccole imprese del Cuneese, in una provincia nota per il senso del risparmio e la tradizione finanziaria sobria, l'oro resta un tema di grande interesse sia come investimento che come strumento di protezione del patrimonio nel lungo periodo. Si ricorda che il trading con CFD comporta rischi elevati.













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