VERSO LE ELEZIONI / Santo Stefano Belbo, Laura Capra accelera la campagna elettorale [VIDEO]

Continua a ritmo serrato la campagna elettorale di Laura Capra e della sua lista a Santo Stefano Belbo.

Dopo gli incontri con associazioni sportive, commercianti, anziani, associazioni di volontariato e di alcune zone del circondario, la lista “Noi per Santo Stefano Belbo” si presenterà in pubblico questa sera, giovedì 14 maggio, alle ore 20.30, in zone Moncucco, Marini e San Maurizio.

Nella serata di ieri, mercoledì 13 maggio, l’incontro con i cittadini si è tenuto nel conosciutissimo American’s Bar Zac’s, in località San Grato, dove i componenti della squadra che appoggia Laura Capra si sono ripresentati ai numerosi presenti e hanno esposto programma e intenti.

Dal canto suo Laura Capra ha rilasciato per Targato Cn e la Voce di Alba un’intervista in cui ha raccontato le motivazioni che accompagnano la sua decisione di ricandidarsi alla guida del paese, il suo programma elettorale, la composizione della sua squadra e soprattutto ha invitato il candidato Francesco Galluccio ad un incontro pubblico, proponendo anche la data. (vedi video).

I prossimi appuntamenti per conoscere la lista “Noi per Santo Stefano Belbo” a sostegno della candidata sindaco Laura Capra saranno:

Domenica 17 maggio alle ore 10 in frazione Valdivilla. Lunedì 18 maggio alle ore 20.30 nelle località Santa Libera e Piacentini. Martedì 19 maggio alle ore 20.30 in frazione Camo. Mercoledì 20 maggio alle 19.30 presso anfiteatro in piazza San Rocco e giovedì 21 maggio in serata sotto l’ala coperta nel concentrico.