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Politica | 14 maggio 2026, 12:29

VERSO LE ELEZIONI / Santo Stefano Belbo, Laura Capra accelera la campagna elettorale [VIDEO]

L’attuale primo cittadino racconta in un’intervista le motivazioni sue e della lista che la appoggia. “Invito Francesco Galluccio a un confronto pubblico diretto”

Proseguono gli incontri programmati da Laura Capra, candidata al secondo mandato da prima cittadina

Proseguono gli incontri programmati da Laura Capra, candidata al secondo mandato da prima cittadina

Continua a ritmo serrato la campagna elettorale di Laura Capra e della sua lista a Santo Stefano Belbo.

Dopo gli incontri con associazioni sportive, commercianti, anziani, associazioni di volontariato e di alcune zone del circondario, la lista “Noi per Santo Stefano Belbo” si presenterà in pubblico questa sera, giovedì 14 maggio, alle ore 20.30, in zone Moncucco, Marini e San Maurizio.

Nella serata di ieri, mercoledì 13 maggio, l’incontro con i cittadini si è tenuto nel conosciutissimo American’s Bar Zac’s, in località San Grato, dove i componenti della squadra che appoggia Laura Capra si sono ripresentati ai numerosi presenti e hanno esposto programma e intenti.

Dal canto suo Laura Capra ha rilasciato per Targato Cn e la Voce di Alba un’intervista in cui ha raccontato le motivazioni che accompagnano la sua decisione di ricandidarsi alla guida del paese, il suo programma elettorale, la composizione della sua squadra e soprattutto ha invitato il candidato Francesco Galluccio ad un incontro pubblico, proponendo anche la data. (vedi video).

I prossimi appuntamenti per conoscere la lista “Noi per Santo Stefano Belbo” a sostegno della candidata sindaco Laura Capra saranno:

Domenica 17 maggio alle ore 10 in frazione Valdivilla. Lunedì 18 maggio alle ore 20.30 nelle località Santa Libera e Piacentini. Martedì 19 maggio alle ore 20.30 in frazione Camo. Mercoledì 20 maggio alle 19.30 presso anfiteatro in piazza San Rocco e giovedì 21 maggio in serata sotto l’ala coperta nel concentrico.

LA NOSTRA VIDEOINTERVISTA A LAURA CAPRA [VIDEO]

Silvano Bertaina

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