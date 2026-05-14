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Sport | 14 maggio 2026, 12:22

ATLETICA / Calandri e Martina vincono il Miglio di Cuneo

La manifestazione, organizzata da ASD Dragonero, era valida come prova del Trofeo Miglio Piemonte

(foto: organizzatori - sito fidal piemonte)

(foto: organizzatori - sito fidal piemonte)

La 4ª edizione del Miglio di Cuneo, svoltasi in pista mercoledì 13 maggio, ha visto il successo di Elisa Calandri (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) e Samuele Martina (Atl. Roata Chiusani). Completano il podio femminile le portacolori dell’ASD Dragonero Priscilla Ravera e Francesca Carignano, mentre su quello maschile salgono Marco Corino (ASD Dragonero) e Alessandro Arnaudo (Cambiaso Risso Running Team).

Nella prova cadetti, successi di Veronica Gallo (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) e Martino Giolitti (Pod. Valle Varaita), mentre tra gli u14 la vittoria è andata a Sadio Cisse Zenabou (ASD Dragonero) e Federico Mina (US La Salle Giaveno).

La manifestazione, organizzata da ASD Dragonero, era valida come prova del Trofeo Miglio Piemonte.

fidal piemonte

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