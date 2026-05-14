CALCIO / Il Busca si aggiudica il titolo provinciale Under 19

Nella serata di mercoledì 13 maggio, sul campo sportivo di Roreto, si è disputato il tradizionale trittico tra le tre società vincitrici dei gironi dei campionati provinciali Under 19 di Cuneo: Busca 1920, Caraglio Calcio e Canelli 1922.

Una serata all’insegna dello sport, del fair play e del divertimento, che ha regalato al pubblico presente partite combattute e ricche di reti.

Ad aprire il programma è stata la sfida tra Caraglio Calcio e Canelli 1922, conclusasi sul punteggio di 2-2 al termine dei tempi regolamentari. A decidere il primo confronto sono stati i tiri di rigore, dove il Canelli si è dimostrato più preciso, aggiudicandosi il successo.

Nel secondo incontro il Busca 1920 ha affrontato il Caraglio Calcio, imponendosi con il risultato di 2-0 grazie a una prestazione solida e concreta, che ha permesso ai biancorossi di presentarsi all’ultima gara con la possibilità di conquistare il titolo.

Decisiva, dunque, la sfida finale tra Busca 1920 e Canelli 1922. Dopo il vantaggio iniziale del Canelli, il Busca ha saputo reagire con determinazione, ribaltando il risultato e chiudendo il match sul 2-1. Una vittoria che ha consentito alla formazione buschese di aggiudicarsi il Titolo Provinciale della categoria Under 19.

Al termine della manifestazione si sono svolte le premiazioni direttamente sul campo di gioco, alla presenza del Vice Presidente Vicario del Comitato Regionale, Enrico Giacca, e del componente della Delegazione Provinciale di Cuneo, Simone Sava, che hanno consegnato i riconoscimenti alle società partecipanti.

Un sentito ringraziamento va alla società Roretese 1975 per la gentile concessione dell’impianto sportivo e per l’ospitalità dimostrata durante l’intera serata.