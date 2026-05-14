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Sport | 14 maggio 2026, 10:45

NUOTO / Mare Nostrum: Anita Gastaldi tra gli azzurri convocati per la tappa di Barcellona

Dopo Monaco e Canet en Roussillon, la squadra italiana sarà in Catalogna il 30 e 31 maggio

(ph andrea masini deepbluemedia - federmedia)

(ph andrea masini deepbluemedia - federmedia)

Parte il classico circuito del mediterraneo con il Mare Nostrum che prevede, come al solito, tre tappe. 

Dopo Monaco (23-24 maggio) e Canet en Roussillon (27-28 maggio), gli azzurri parteciperanno solo a quella di Barcellona in programma il 30 e 31 maggio.

Saranno in tredici gli atleti convocati: Elena Capretta (Fiamme Oro/Aniene), Anita Gastaldi (Carabinieri/V02 Torino), Emma Virginia Menicucci (Esercito/Aniene), Lorenzo Ballarati, Leonardo Deplano e Andrea Camozzi (Carabinieri/Aniene), Jacopo Barbotti (CC Aniene), Daniene Del Signore (Fiamme Gialle/Aniene), Carlos D'Ambrosio (Fiamme Gialle/Benetegodi), Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto), Francesco Lazzari (Fiamme Oro/Sport Club 12 Ispra), Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino), Alessandro Ragaini (Carabinieri/Team Marche). 

Seguiranno la spedizione i tecnici Claudio Rossetto, Marco Pedoja, Luca De Monte, Fabrizio Clary.

FIN

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