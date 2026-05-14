NUOTO / Mare Nostrum: Anita Gastaldi tra gli azzurri convocati per la tappa di Barcellona

Parte il classico circuito del mediterraneo con il Mare Nostrum che prevede, come al solito, tre tappe.
Dopo Monaco (23-24 maggio) e Canet en Roussillon (27-28 maggio), gli azzurri parteciperanno solo a quella di Barcellona in programma il 30 e 31 maggio.
Saranno in tredici gli atleti convocati: Elena Capretta (Fiamme Oro/Aniene), Anita Gastaldi (Carabinieri/V02 Torino), Emma Virginia Menicucci (Esercito/Aniene), Lorenzo Ballarati, Leonardo Deplano e Andrea Camozzi (Carabinieri/Aniene), Jacopo Barbotti (CC Aniene), Daniene Del Signore (Fiamme Gialle/Aniene), Carlos D'Ambrosio (Fiamme Gialle/Benetegodi), Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto), Francesco Lazzari (Fiamme Oro/Sport Club 12 Ispra), Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino), Alessandro Ragaini (Carabinieri/Team Marche).
Seguiranno la spedizione i tecnici Claudio Rossetto, Marco Pedoja, Luca De Monte, Fabrizio Clary.