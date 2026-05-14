PATTINAGGIO / Victoria Alba ok a Vercelli nel campionato regionale Skate Italia

Prosegue la stagione agonistica per la Victoria Alba Pattinaggio asd, che nelle scorse settimane ha partecipato con i propri atleti a gare federali e promozionali sul territorio piemontese.

Venerdì 1 maggio, a Vercelli, è andato in scena il Campionato Regionale Skate Italia per le categorie Esordienti regionali ed Allievi regionali, a cui hanno preso parte tre giovani atlete albesi: Sofia Cantarosso, Chloe Bertoluzzo e Camilla Dogliotti accompagnate a bordo pista da Martina Barbero e Carola Franza. Ottime le performance di tutte le tre pattinatrici: Sofia, alla prima esperienza in una categoria federale, sfiora il podio in categoria Esordienti Regionali A (2016), con un'esibizione pulita ed elegante; Chloe sale sul terzo gradino del podio in categoria Esordienti Regionali B (2015), pattinando un disco coinvolgente e di buon livello tecnico; Camilla ottiene la medaglia d'argento nella categoria Allievi Regionali B, migliorando la sua posizione della scorsa stagione e dimostrando sicurezza negli elementi e un'ottima crescita artistica.

Sul versante delle gare promozionali, si sono appena concluse la Fase 1 del Trofeo Skate Italia Giovani Promesse a Novara e la Fase 2 della Don Bosco Cup Pgs a Mondovì; in entrambe la manifestazioni l'associazione albese ha schierato un gran numero di atleti, che con passione e determinazione si sono confrontati con pari età e livello provenienti da Piemonte e Lombardia.

Per le prossime settimane sono ancora in programma Campionati Regionali e Trofei Promozionali, mentre sulla pista casalinga del “Brusco” fervono i preparativi per il saggio “Miti e Racconti dell'antica Grecia” - in programma venerdì 29 maggio alle 21- che vedrà protagonisti tutti gli atleti dell'associazione e la partecipazione straordinaria di Alessandro Liberatore, campione mondiale 2024.