SCI DI FONDO / Coppa del mondo 26/27: Italia presente con Fiemme e Dobbiaco

Ci sono alcuni cambiamenti nella bozza di calendario discusso dalla FIS settimana scorsa nella compilazione della Coppa del mondo 2026/27 di sci di fondo durante il “Commitee Spring Meeting” di Portorose (Slo), che sarà definitivamente approvata nel Congresso della Federazione Internazionale in programma a Belgrado il 10/11 giugno.
La novità più eclatante riguarda il Tour de Ski, inserito da venerdì 1 gennaio a domenica 10 gennaio 2027, che per la prima volta approda per le prime tre tappe a Les Rousses, che entra al posto di Dobbiaco, spostata a fine gennaio al di fuori del torneo. Il Tour proseguirà poi verso la Germania, in direzione Oberstdorf, e si concluderà come vuole la tradizione in Val di Fiemme con le tre gare conclusive che decreteranno il vincitore domenica 10 gennaio 2027. Come detto, Dobbiaco sarà protagonista dal 29 al 31 gennaio, le finali saranno sulla pista svedese di Ulricehamm dal 19 al 21 marzo. Le prove saranno complessivamente 32 per gli uomini e altrettante per le donne.
La bozza di calendario Coppa del mondo 2026/27:
Ven. 27/06/26 – 10 km TC start interval Ruka (Fin)
Sab. 28/11/26 – Sprint TC maschile e femminile Ruka (Fin)
Dom. 29/11/26 – 20 km mass start TL Ruka (Fin)
Ven. 04/12/26 – 10 km interval start TC Trondheim (Nor)
Sab. 05/12/26 – Sprint TL Trondheim (Nor)
Dom. 06/12/26 – 20 km skiathlon Trondheim (Nor)
Ven. 11/12/26 – 5 km heat mass start TL Davos (Svi)
Sab. 12/06/26 – Sprint TL Davos (Svi)
Dom. 13/06/26 – Team sprint TL Davos (Svi)
Ven. 01/01/27 – Tour de Ski – Sprint TC Les Rousses (Fra)
Sab. 02/01/27 – Tour de Ski – 20 km mass start TC Les Rousses (Fra)
Dom. 03/01/27 – Tour de Ski – 15 km pursuit TL Les Rousses (Fra)
Mar. 05/01/27 – Tour de Ski – 15 km mass start TC Oberstdorf (Ger)
Mer. 06/01/27 – Tour de Ski – 5 km heat mass start TL Oberstdorf (Ger)
Ven. 08/01/27 – Tour de Ski – 15 km skiathlon Val di Fiemme (Ita)
Sab. 09/01/27 – Tour de Ski – Sprint TL Val di Fiemme (Ita)
Dom. 10/01/27 – Tour de Ski – 10 km mass start TL Val di Fiemme (Ita)
Ven. 22/01/27 – 4×5 km staffetta mista Engadin (Svi)
Sab. 23/01/27 – Sprint TL Engadin (Svi)
Dom. 24/01/27 – 20 km mass start TL Engadin (Svi)
Ven. 29/01/27 – 10 km interval TL Dobbiaco (Ita)
Sab. 30/01/27 – Sprint TL Dobbiaco (Ita)
Dom. 31/01/27 – 20 km mass start TC Dobbiaco (Ita)
Ven. 12/02/27 – Sprint TC Lahti (Fin)
Sab. 13/02/27 – 20 km skiathlon Lahti (Fin)
Dom. 14/02/27 – 10 km interval start TC Lahti (Fin)
dal 22/02/27 al 07/03/27 – Mondiali Falun (Sve)
Sab. 13/03/27 – 50 km mass start TC maschile Oslo (Nor)
Dom. 14/03/27 – 50 km mass start TC femminile Oslo (Nor)
Mar. 16/03/27 – Sprint TC Drammen (Nor)
Ven. 19/03/27 – 10 km interval start TL Ulricehamm (Sve)
Sab. 20/03/27 – Sprint TL Ulricehamm (Sve)
Dom. 21/03/27 – 20 km mass start TC Ulricehamm (Sve)