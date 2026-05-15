Il campionato regionale di parapendio sbarca a Bagnolo Piemonte

Dopo l’appuntamento di Rocca Canavese di metà aprile, il più importante campionato regionale di parapendio fa tappa nella valle Infernotto.

Sabato 16 maggio il cielo di Montoso accoglierà una nuova tappa del Cross Country Piemonte, con l’inedita formula pensata per accrescere la partecipazione e lo spettacolo.

L’evento è organizzato grazie all’impegno delle associazioni sportive dilettantistiche Vento Relativo, Para Delta Club Cuneo e Para Delta Club Rocca Volando, con il sostegno e il patrocinio di una rete di enti, tra cui Regione Piemonte e i Comuni di Bagnolo Piemonte, Martiniana Po, Paesana, Rocca Canavese e Leverone.

Valutando meteo e vento, gli organizzatori hanno deciso di organizzare l’evento nella giornata di domenica: per il parapendio le condizioni atmosferiche sono un aspetto vincolante. Mentre i piloti saranno in aria, a terra sono stati organizzati nell’area di atterraggio una serie di tornei sportivi, grazie alla collaborazione di tanti volontari e amici di Luca Odetto, referente del mondo parapendio in zona.

Un secondo appuntamento, che tirerà le fila di questa innovativa iniziativa, è in programma per il weekend del 4/5 luglio, quando il campionato regionale si sposterà in valle Po, con decollo da Pian Munè e Martiniana e arrivo in bassa valle.

Sarà il gran finale del campionato, con musica, ospiti, intrattenimenti, una serie di attività collaterali e le premiazioni (il montepremi si annuncia particolarmente ricco, vista l’adesione di marchi prestigiosi del settore). Le adesioni negli ultimi giorni sono schizzate, tanto da optare per due diversi decolli, dando modo a tutti di partecipare: tra gli addetti ai lavori c’è grande entusiasmo.

Il Cross Country Piemonte è una sfida tutti contro tutti in un'unica categoria che, grazie ad opportuni coefficienti, permette di tener conto delle diverse variabili (performance delle vele, peso della strumentazione, esperienza del pilota) e restituire comunque una classifica onnicomprensiva particolarmente fedele.

Sarà anche l'occasione per promuovere Peter Pan, la prima scuola in Italia di parapendio dedicata alle persone con disabilità, inaugurata a Martiniana Po a ottobre.

Hanno garantito la loro presenza la redazione torinese della Rai e una troupe di Mediaset Mag, con alcuni videoreporter impegnati nelle riprese sul territorio.

Spiegano gli organizzatori: «La prima edizione del Campionato si presenta con una formula innovativa in grado di stimolare i piloti nei voli di cross. I due decolli nel Saluzzese avranno lo stesso format della prima tappa torinese: nessuna boa/waypoints: solamente il decollo, l'atterraggio, l'orario di inizio e di fine sono vincolati dalle condizioni atmosferiche. Il pilota dovrà sfruttare la giornata per eseguire il volo di cross con il punteggio più alto secondo il protocollo "Contest"».