"Genere, potere e narrazione mediatica": lunedì 18 maggio incontro delle Democratiche della provincia di Cuneo

Le Democratiche della Provincia di Cuneo, in collaborazione con il Partito Democratico di Cuneo, organizzano una serata di approfondimento dal titolo “Genere, potere e narrazione mediatica”, in programma lunedì 18 maggio alle ore 21.00 in modalità online.

L’incontro si propone di analizzare il rapporto tra linguaggio, rappresentazione mediatica e dinamiche di potere, con particolare attenzione al ruolo del genere nella costruzione del discorso pubblico.

Ad aprire la serata sarà Rosita Serra, portavoce delle Democratiche della Provincia di Cuneo.

Dialogherà con Vera Gheno, linguista e saggista, da anni impegnata sui temi del linguaggio inclusivo e delle trasformazioni della comunicazione; Barbara Morra, giornalista de La Stampa, attenta osservatrice del panorama mediatico e delle sue evoluzioni.

L’iniziativa rappresenta un’occasione di confronto aperto e partecipato su temi di grande attualità, con l’obiettivo di promuovere una riflessione critica e consapevole sul modo in cui i media raccontano la realtà e contribuiscono a plasmare l’immaginario collettivo.

La partecipazione è libera e aperta a tutte e tutti.