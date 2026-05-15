Sicurezza e illuminazione sul “Ponte ITIS” di Mondovì, presentata interrogazione della minoranza di centrosinistra

I consiglieri comunali di minoranza Laura Gasco, Cesare Morandini e Davide Oreglia hanno presentato un’interrogazione consiliare per chiedere all’Amministrazione comunale di intervenire con l’installazione di un’adeguata illuminazione pubblica sul cosiddetto “Ponte ITIS” di via di Curazza, nel rione Borgato.

Il ponte rappresenta oggi un collegamento strategico per la mobilità del quartiere, dal punto di vista sia veicolare sia pedonale, anche in considerazione della presenza dei plessi scolastici dell’area “Cigna” e dell’elevato numero di cittadini che quotidianamente transitano nella zona. A seguito della riorganizzazione della viabilità introdotta dal 2019, il “Ponte ITIS” ha infatti assunto un ruolo sempre più centrale nei collegamenti del Borgato, venendo utilizzato da studenti, residenti, pedoni, ciclisti, automobilisti, appassionati di volley che seguono le partite delle squadre monregalesi, oltre ad aver più volte svolto la funzione di viabilità alternativa durante lavori e limitazioni sul ponte del Borgato.

“Nonostante la crescente importanza dell’infrastruttura – spiegano i consiglieri firmatari – il ponte risulta ancora oggi privo di una illuminazione pubblica adeguata, con evidenti criticità sotto il profilo della sicurezza stradale e della sicurezza percepita, soprattutto nelle ore serali e notturne”.

Secondo i consiglieri, un intervento di illuminazione rappresenterebbe una misura concreta e sostenibile per migliorare la visibilità del percorso, aumentare la tutela degli utenti più deboli della strada e contribuire al decoro urbano dell’intera area. I firmatari chiedono al Sindaco e alla Giunta se vi sia l’intenzione di procedere con l’installazione dell’illuminazione pubblica, se siano già stati effettuati sopralluoghi o raccolte segnalazioni da parte dei cittadini e quali siano gli eventuali tempi e le risorse previste per la realizzazione dell’opera.

“La sicurezza urbana – concludono i consiglieri – deve essere una priorità concreta, soprattutto nelle aree frequentate quotidianamente da studenti e famiglie. Si tratta di un intervento limitato nei costi ma importante per la qualità e la sicurezza della vita nel quartiere Borgato”.