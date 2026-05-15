Agribiogas 2026, Bergesio (Lega): “Biogas e biometano centrali per la sicurezza energetica e il reddito agricolo”

Si è svolta oggi, nella suggestiva cornice del Lago dei Salici a Caramagna Piemonte, l'edizione 2026 di AgriBiogas, l’evento di riferimento nazionale per la filiera agricola del biogas e del biometano organizzato dal Consorzio Monviso Agroenergia. All'incontro, che ha visto la partecipazione di oltre 600 imprenditori e dei massimi esperti del settore, è intervenuto il senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega), vicepresidente Commissione Agricoltura del Senato. Tra i relatori del convegno anche Riccardo Molinari, presidente deputati Lega alla Camera, e Paolo Demarchi, membro del consiglio di amministrazione di C.M.A.

“Ringrazio il Presidente del CMA, Sebastiano Villosio, e tutto il Consorzio - ha esordito Bergesio -. una realtà straordinaria del tessuto agricolo nazionale, capace di muovere una filiera che conta oltre 220 impianti associati, centinaia di soci conferitori e più di 2.200 aziende nell'indotto”.

“I numeri del Consorzio Monviso Agroenergia parlano da soli, ma dietro i dati c'è soprattutto una visione moderna dell'agricoltura italiana - ha dichiarato il senatore, che è anche responsabile Dipartimento Agricoltura della Lega -. Un’agricoltura d'eccellenza che non solo produce cibo di altissima qualità e tutela il territorio, ma che genera energia pulita, programmabile e circolare, contribuendo in modo decisivo alla sicurezza e all'autonomia energetica nazionale in una fase storica complessa come quella attuale”.

Durante il suo intervento, Bergesio ha rivendicato l’importante lavoro svolto dall'esecutivo negli ultimi tre anni per dare stabilità e certezze agli investimenti del comparto delle agroenergie, attraverso tra l’altro, le misure PNRR e il Decreto Biometano: “Che hanno consentito lo stanziamento di risorse senza precedenti per la riconversione degli impianti esistenti e lo sviluppo di nuovi siti produttivi tramite tariffe incentivanti e contributi in conto capitale”.

“Altrettanto decisiva - ha proseguito Bergesio - la valorizzazione dell'economia circolare con il forte sostegno istituzionale all'impiego dei sottoprodotti agricoli, dei reflui zootecnici e del digestato, con la trasformazione dei residui in risorsa agronomica ed energetica a fronte della crisi dei fertilizzanti”.

E ancora: “La Transizione 4.0 e 5.0 con l’attivazione di agevolazioni mirate all’agricoltura di precisione, alla digitalizzazione e all’efficientamento energetico dei processi produttivi, per abbattere i costi aziendali e aumentare la competitività sui mercati”.

Infine la semplificazione: “L'impegno costante del Governo per snellire l'iter autorizzativo mira ad tempi certi e regole chiare a chi investe nel futuro della terra”.

“Il biogas e il biometano non sono più una nicchia, ma pilastri strategici della transizione ecologica nazionale - ha concluso il parlamentare della Lega -. Questo modello garantisce l'integrazione del reddito dei nostri agricoltori, veri e propri custodi dell'ambiente. Eventi come AgriBiogas sono fondamentali per far dialogare imprese, scienza e istituzioni. Il nostro impegno a Roma proseguirà al fianco di realtà autorevoli come il CMA, ascoltando le istanze del territorio per continuare a far crescere l'Italia del fare”.