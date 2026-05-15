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Politica | 15 maggio 2026, 15:54

Doppio appuntamento in Granda per Azione: l’onorevole Giulia Pastorella sarà a Bra e a Cuneo

Venerdì 22 maggio la deputata sarà nella città della Zizzola per parlare di fuga di cervelli, mentre nel capoluogo affronterà il tema della transizione digitale

Giulia Pastorella

Giulia Pastorella

Doppio appuntamento venerdì 22 maggio per l’Onorevole Giulia Pastorella, Vice Presidente Nazionale di Azione.

Alle ore 15:00 sarà a Bra, presso l’associazione BrArte in Via Vittorio Emanuele II 148, per presentare il suo libro: “EXIT ONLT: Cosa sbaglia l’Italia sui cervelli in fuga”, dialogando con l’Assessore della Città di Bra Francesco Matera per affrontare un tema cosi centrale anche per il nostro territorio. 

L’evento, patrocinato dalla Città di Bra, sarà moderato da Pamela Merlino e vedrà la partecipazione attiva della Consulta Giovani di Bra. 

A Cuneo alle ore 18:30 invece, presso lo spazio PING di Via Pascal 7, Azione organizza un incontro pubblico sulla transizione digitale nelle città e le sue ricadute concrete sulla vita dei cittadini. L’ospite d'eccezione sarà proprio l'on. Giulia Pastorella. Interverrà Andrea Girard, Assessore all'Innovazione e Semplificazione del Comune di Cuneo. 

Il confronto, introdotto dal Segretario Cittadino Nicolò Musso, sarà moderato dalla giornalista Vanna Pescatori. I saluti istituzionali saranno portati dalla Deputata e Segretaria Regionale Daniela Ruffino e dal Segretario Provinciale Giacomo Prandi.

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