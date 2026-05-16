VOLLEY / Nuova importante collaborazione tra Cuneo Volley e Scuola di Pallavolo Cuneo

Importante e di grande valore l’accordo raggiunto dal Cuneo Volley con la Scuola di Pallavolo Cuneo, una realtà che sta facendo un lavoro enorme sul territorio sia nell’attività di base che nelle scuole; il Club biancoblù ha fortemente cercato e ora suggellato un rapporto concreto per sostenerla e valorizzarla.

Il presidente Gabriele Costamagna: « Siamo molto soddisfatti di aver definito questo accordo con Liano Petrelli, perché crediamo sia fondamentale sostenere concretamente, anche attraverso un investimento economico, persone che ogni giorno lavorano per far crescere il movimento pallavolistico sul territorio. Liano rappresenta una figura di enorme valore: probabilmente una delle più importanti nel lavoro svolto nelle scuole e nell’attività di base, capace di aumentare il valore percepito di tutto il volley cuneese.

All’interno di questo accordo abbiamo inoltre definito che, a partire dalla categoria U15, i ragazzi avranno la possibilità di intraprendere un percorso all’interno del nostro settore giovanile. L’obiettivo è quello di creare continuità nel lavoro svolto sull’attività di base, accompagnando gli atleti in un percorso di crescita tecnica e personale che possa permetterci, nel tempo, di costruire gruppi competitivi e capaci di ben figurare anche a livello nazionale.

Inoltre, per dare continuità ai ragazzi nella figura di riferimento abbiamo voluto che coach Marco Garro, attuale allenatore del gruppo U15 della Scuola di Pallavolo, rientrasse nell’accordo tornando a far parte del nostro gruppo allenatori e andando a rafforzare ulteriormente il progetto tecnico dedicato al settore giovanile.

Dalla prossima settimana inizieranno degli stage che coinvolgeranno le due squadre Under 15 coordinati dagli allenatori Andrea Testa e Marco Garro; un lavoro in palestra che ci permetterà di iniziare a conoscere i ragazzi in prospettiva di definire i gruppi della prossima stagione. Speriamo che le famiglie possano apprezzare il nostro ambiente e scegliere Cuneo per il percorso di crescita dei propri figli».

Anche Liano Petrelli ha commentato con entusiasmo la nascita della collaborazione: « Per noi della Scuola di Pallavolo Cuneo questo accordo rappresenta qualcosa di davvero importante ed è motivo di grande orgoglio, perché vede riconosciuto il lavoro che, da quattro anni, portiamo avanti ogni giorno con passione, entusiasmo e grande dedizione verso i ragazzi e le loro famiglie.

Credo profondamente che il futuro della pallavolo sul nostro territorio passi dalla capacità di fare squadra anche fuori dal campo, collaborando e condividendo idee, competenze e obiettivi comuni. Solo così possiamo creare un ambiente sano, stimolante e capace di accompagnare i giovani in un vero percorso di crescita, sportiva ma soprattutto personale.

Nelle scuole e nell’attività di base cerchiamo ogni giorno di trasmettere i valori più belli dello sport: rispetto, sacrificio, amicizia, impegno e voglia di migliorarsi.

Sapere che una realtà importante come Cuneo Volley creda in questo percorso ci dà ancora più energia e motivazione per continuare a costruire qualcosa di bello per tutto il movimento pallavolistico cuneese.

Sono inoltre molto felice di vedere proseguire il lavoro iniziato in questa stagione insieme a Marco Garro, una persona e un allenatore che stimo molto, sia per le competenze tecniche sia per le qualità umane. La continuità del lavoro e la condivisione degli obiettivi sono elementi fondamentali per dare ai ragazzi un percorso serio, stimolante e di qualità.

Con questa collaborazione può nascere un’opportunità preziosa per tanti giovani atleti e un valore aggiunto importante per tutto il nostro territorio».



« Sono contento di questa nuova collaborazione tra la Scuola di pallavolo ed il Cuneo volley – ha esordito coach Marco Garro – perché unendo le forze, si dà continuità ad un percorso iniziato da Liano anni fa e permette ai ragazzi di continuare a migliorarsi. Personalmente sono grato di aver la possibilità di poter accompagnare in questa crescita i ragazzi e non vedo l'ora di incominciare il lavoro in palestra».