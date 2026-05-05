 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 05 maggio 2026, 12:02

Volley, la secondaria di primo grado di Borgo San Giuseppe alle finali nazionali dei Giochi della Gioventù

Si svolgeranno a Roma dal 26 al 29 maggio

Volley, la secondaria di primo grado di Borgo San Giuseppe alle finali nazionali dei Giochi della Gioventù

La squadra di pallavolo della scuola secondaria di I grado di Borgo San Giuseppe si prepara a vivere un momento storico: parteciperà alle finali nazionali dei Giochi della Gioventù, in programma a Roma dal 26 al 29 maggio, dopo aver conquistato sia la fase provinciale sia quella regionale.

Il percorso è stato costruito con impegno e costanza. La squadra ha vinto le provinciali a Fossano il 21 aprile 2025 e ha poi trionfato alle regionali di Alba il 28 aprile 2026, ottenendo così il diritto di rappresentare il Piemonte alle finali nazionali. Durante la fase regionale, i ragazzi hanno superato Torino (25-14), Biella (25-1), Alessandria (25-17), Novara (25-12) e in finale Vercelli (25-20), dimostrando una solidità tecnica e mentale fuori dal comune.

A guidarli in questo percorso è stato il loro insegnante di Ed. Motoria, Prof. Giancarlo Dotta, che ha creduto nel progetto fin dall’inizio. La squadra è nata infatti da una selezione interna organizzata tramite un torneo che aveva coinvolto tutte le classi terze dell’istituto di Borgo San Giuseppe, un’iniziativa che ha permesso di individuare i talenti che oggi compongono il gruppo.

I protagonisti di questa avventura sono Moran Revello, Rebecca Ierardo, Rachele Pollina, Elisabetta Piacenza, Melissa Scarcello, Cristian David, Nicolò Bagnis, Pietro Fossa, Carlo Paz y Mino e Michele Pellegrino.

I ragazzi raccontano con entusiasmo: “È un’esperienza che non dimenticheremo mai, siamo motivati a dare il meglio e non vediamo l’ora di partire per Roma”.

A chiudere, le parole del loro coach, prof. Dotta, che racchiudono l’orgoglio di tutta la scuola e del territorio: “Era da molto tempo che una squadra di Cuneo non raggiungeva le finali nazionali dei Giochi della Gioventù. Questi ragazzi hanno dimostrato che impegno, unità e passione possono riportare in alto il nostro territorio. Ora andiamo a Roma per giocarcela con coraggio e cuore”.

Il Dirigente Calcagno Franco esprime la sua soddisfazione: “Desidero esprimere i miei più sinceri complimenti alle allieve e agli allievi per lo straordinario risultato raggiunto, e ai docenti che hanno saputo interpretare al meglio il valore autentico della partecipazione. Essere i migliori con umiltà consente di raggiungere traguardi importanti e grandi soddisfazioni: sono principi che appartengono pienamente anche alla cittadinanza attiva e ai quali la scuola deve sempre ispirarsi. In alcune circostanze, a causa di episodi negativi, si rischia di perdere fiducia nei più giovani; ma è proprio lo sport, con la sua forza educativa, inclusiva e aggregante, a restituirci un’immagine autentica, fresca e pulita delle nuove generazioni.”

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium