Oltre 80 screening alla tappa albese delle “Oasi della Salute” [FOTOGALLERY]

Domenica 17 maggio la prevenzione cardiovascolare è scesa in piazza in tutto il Piemonte con “Le Oasi della Salute”, una giornata di screening gratuiti, informazione, attività sportive e momenti dedicati ai corretti stili di vita.

Dopo l’edizione pilota dello scorso anno, il progetto è cresciuto coinvolgendo contemporaneamente 15 spazi piemontesi in 14 città, con il supporto istituzionale della Regione Piemonte e la collaborazione delle Aziende sanitarie e delle amministrazioni comunali, per portare la prevenzione il più possibile vicino ai cittadini.

Ad Alba l’iniziativa ha fatto tappa nel Cortile della Maddalena, in via Vittorio Emanuele II, trasformato per l’intera giornata in una vera “oasi della salute” a cielo aperto.

Per tutta la domenica i cittadini hanno potuto accedere gratuitamente e senza prenotazione a check-up cardiovascolari e attività pratiche dedicate alla promozione della salute, con particolare attenzione all’alimentazione e al movimento, grazie alla presenza di medici, infermieri e professionisti dell’ASL CN2.

Una rete di prevenzione in 15 piazze piemontesi

“Le Oasi della Salute” 2026 hanno portato in 15 sedi del Piemonte un programma condiviso di screening cardiovascolari gratuiti, consulenze con specialisti e momenti divulgativi pensati per sensibilizzare sui principali fattori di rischio, dall’ipertensione alle dislipidemie, dal diabete allo stile di vita sedentario.

L’obiettivo dichiarato è stato quello di rendere più accessibili controlli e informazioni, avvicinando i servizi sanitari al territorio e intercettando anche chi, nella routine quotidiana, tende a rimandare gli esami di prevenzione.

L’edizione 2026 si è aperta con un collegamento in diretta tra tutte le sedi coinvolte, nel corso del quale sono arrivati il saluto dell’assessore alla Sanità della Regione Piemonte Federico Riboldi e del responsabile scientifico dell’iniziativa Federico Nardi, che hanno augurato buon lavoro alle équipe impegnate sugli screening e dato il benvenuto ai partecipanti.

La tappa di Alba: oltre 80 persone sottoposte a screening

Ad Alba, nel Cortile della Maddalena, la risposta della cittadinanza è stata molto positiva, con oltre 80 persone che si sono sottoposte a uno screening cardiovascolare completo e gratuito nel corso della giornata.

I percorsi proposti hanno permesso di misurare parametri fondamentali per la prevenzione, con un’attenzione particolare al dialogo con i professionisti e alla spiegazione dei risultati, per aiutare ciascuno a prendere maggiore consapevolezza del proprio profilo di rischio.

A dare il buon esempio sono state anche le istituzioni. Alla sede albese erano presenti ad accogliere i cittadini – e a sottoporsi in prima persona ai controlli – il presidente della commissione Sanità del consiglio regionale del Piemonte Luigi Genesio Icardi, il sindaco di Alba Alberto Gatto, il presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Cuneo Luciano Bertolusso e il direttore amministrativo dell’ASL CN2 Claudio Monti.

Una presenza corale che ha sottolineato il valore di una sanità di prossimità capace di andare incontro alle persone nei luoghi della vita quotidiana.

Stili di vita, movimento e informazione

Accanto agli screening, la giornata albese ha proposto momenti dedicati ai corretti stili di vita, con attività pratiche sull’importanza del movimento, indicazioni sull’alimentazione equilibrata e spazi informativi su fumo, alcol e gestione dello stress.

L’idea alla base delle “Oasi della Salute” è infatti quella di affiancare il controllo dei parametri clinici alla costruzione di una cultura della prevenzione continua, che passa anche dalle scelte quotidiane in termini di dieta, attività fisica e attenzione ai segnali del corpo.

La buona affluenza registrata nel Cortile della Maddalena conferma l’interesse crescente verso iniziative di prevenzione semplici, gratuite e vicine a casa, capaci di intercettare fasce diverse di popolazione e di offrire una prima valutazione del rischio cardiovascolare, con la possibilità – laddove necessario – di indirizzare le persone verso ulteriori approfondimenti.