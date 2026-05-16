Sanità, in arrivo le oasi della salute la prevenzione cardiovascolare scende in piazza: ecco il programma degli screening gratuiti

Domenica 17 maggio la prevenzione cardiovascolare scende in piazza in tutto il Piemonte con “Le Oasi della Salute”, una giornata di screening gratuiti, informazione, attività sportive e momenti dedicati ai corretti stili di vita.

Dopo l’edizione pilota dello scorso anno a Torino, il progetto cresce e coinvolge contemporaneamente 15 spazi piemontesi di 14 città differenti, con il supporto istituzionale della Regione Piemonte e la collaborazione delle Aziende sanitarie regionali. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di portare la prevenzione vicino ai cittadini, rendendo più accessibili controlli, consulenze e informazioni sui principali fattori di rischio cardiovascolare.

Nel 2025 la prima edizione aveva coinvolto circa 80 clinici volontari, con 450 cittadini visitati nell’Oasi Screening, 130 partecipanti all’Oasi Sport, 240 cittadini coinvolti nell’Oasi Informativa e circa 400 ulteriori presenze tra manifestazione e laboratori. Nel 2026 il progetto si amplia coinvolgendo Torino (2 sedi), Carmagnola, Cirié, Rivoli, Alessandria, Casale Monferrato, Asti, Biella, Cuneo, Alba, Savigliano, Novara, Vercelli e Verbania.

Durante la giornata saranno disponibili, a seconda delle sedi, check-up cardiovascolari gratuiti, misurazione della pressione arteriosa, rilevazione della glicemia capillare, profilo lipidico rapido, elettrocardiogramma a riposo, valutazione del rischio cardiovascolare globale e consulenze personalizzate con cardiologi, medici, infermieri e altri professionisti sanitari.

Accanto agli screening saranno proposte attività dedicate allo sport, alla nutrizione, all’informazione sanitaria, alla prevenzione, ai bambini e ai ragazzi, con il coinvolgimento di associazioni, enti locali, farmacie, volontari e realtà del territorio.

Le iniziative in Piemonte

Alessandria – AOU SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo

Ad Alessandria “Le Oasi della Salute” saranno ospitate nel giardino del Presidio Civile dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, dalle 9 alle 17. Saranno disponibili screening cardiovascolari gratuiti e senza prenotazione, fino a esaurimento posti, con misurazione della pressione, glicemia capillare, profilo lipidico rapido, ECG a riposo, valutazione del rischio cardiovascolare e consulenze personalizzate. Nei casi a rischio elevato potranno essere effettuate anche ecocardiografie.

Accanto all’Oasi Screening, il programma prevede un’Oasi Informativa con interventi divulgativi su prevenzione cardiovascolare, innovazioni tecnologiche in cardiologia, alimentazione, attività fisica, diabete e ricerca; un’Oasi Sport con camminata metabolica, Tai Chi e Pilates del pavimento pelvico; un’Oasi Nutrizione dedicata agli stili alimentari corretti; un’area primo soccorso curata dalla Centrale Operativa 118 di Alessandria – Azienda Zero e dalla Croce Rossa; e uno spazio dedicato alle associazioni del territorio e un punto informativo con le cardiologhe pediatriche. Sarà inoltre valorizzato il ruolo del DAIRI e della ricerca sanitaria nella prevenzione cardiovascolare.

Asti – ASL AT

Ad Asti l’appuntamento è al Polo Universitario Astiss, in piazzale De André, dalle 9.30 alle 17. Medici cardiologi e infermieri dell’ASL AT proporranno valutazioni cardiovascolari gratuite con elettrocardiogramma e consigli sui corretti stili di vita. Sarà inoltre presente un’area dedicata a glicemia, parametri vitali, prevenzione e gestione del diabete, con la presenza di uno specialista endocrinologo, oltre a uno spazio nutrizione con dietologi e dietisti.

L’équipe di Promozione della Salute proporrà anche lo screening per l’epatite C e la prenotazione di appuntamenti nell’ambito di Prevenzione Serena. In programma laboratori per bambini e ragazzi nell’Oasi Pharma Teen, simulazioni di rianimazione cardiopolmonare e numerose attività sportive, tra cui Gruppi di Cammino, Attività Fisica Adattata e attività ludico-motoria per bambini tra 5 e 11 anni.

Alba – ASL CN2

Ad Alba l’iniziativa si svolgerà nel Cortile della Maddalena, in via Vittorio Emanuele II 19, dalle 9.30 alle 17. I cittadini potranno accedere gratuitamente e senza prenotazione, fino a esaurimento posti, a check-up cardiovascolari e attività pratiche dedicate alla promozione della salute, con particolare attenzione all’alimentazione e al movimento.

Medici, infermieri e professionisti dell’ASL CN2 saranno a disposizione per una giornata dedicata alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita, in un contesto di prossimità pensato per avvicinare i servizi sanitari alla cittadinanza.

Biella – ASL BI

A Biella “Le Oasi della Salute” saranno ospitate presso la Scuola De Amicis, in via Orfanotrofio 10, dalle 9.30 alle 17. L’Oasi Screening, a cura della Cardiologia e degli Infermieri di Famiglia e Comunità dell’ASL BI, proporrà ECG a riposo, Fibroscan, consulenze personalizzate e anamnesi dei principali fattori di rischio cardiovascolare.

L’Oasi Nutrizione offrirà valutazioni legate a pressione arteriosa, glicemia capillare, profilo lipidico rapido, BMI, circonferenza addominale e rischio cardiovascolare globale, insieme ad attività dedicate alla dieta mediterranea, alla lettura delle etichette e agli stili di vita sani. Il programma prevede anche un ricco calendario di approfondimenti scientifici, attività sportive per adulti e bambini, laboratori di galenica e quiz per ragazzi.

Carmagnola – ASL TO5

A Carmagnola l’appuntamento è al Parco Cascina Vigna, dalle 9.30 alle 17, con check-up cardiovascolari gratuiti e senza prenotazione fino a esaurimento posti. Saranno presenti medici e infermieri dell’ASL TO5 per test, valutazioni e consulenze dedicate alla prevenzione cardiovascolare e ai corretti stili di vita.

Nel corso della giornata saranno attive diverse aree: Oasi Informativa, con approfondimenti su prevenzione cardiovascolare, diabete, ipertensione, alimentazione, attività fisica, uso appropriato dei farmaci e prevenzione cerebrovascolare; Oasi Screening, con misurazione della pressione, glicemia, profilo lipidico, BMI, circonferenza addominale, ECG e valutazione del rischio cardiovascolare; Oasi Sport, Oasi Teen, Oasi Nutrizione, Oasi Virtuale e Oasi Relax.

Casale Monferrato – ASL AL

A Casale Monferrato l’iniziativa si inserisce nel Villaggio della Salute della StraCasale 2026, allestito al Mercato Pavia.

L’ASL AL sarà presente con attività coordinate dal Distretto di Casale: counselling nutrizionale personalizzato a cura del SIAN, prevenzione del diabete con incontri di gruppo sui corretti stili di vita e possibile determinazione della glicemia con il supporto della Croce Rossa, screening gratuito per l’epatite C con il SERD e attività di sensibilizzazione per i giovani sui rischi legati all’uso di alcol alla guida. All’interno del Villaggio sarà inoltre presente l’area dedicata alle Oasi della Salute, con screening cardiovascolari gratuiti, momenti informativi, attività rivolte ai più giovani e iniziative di promozione dell’attività fisica.

Cirié – ASL TO4

A Cirié “Le Oasi della Salute” si svolgeranno a Villa Remmert, in via Antonio Rosmini 3, dalle 9.30 alle 17, con check-up cardiovascolari e attività gratuite senza prenotazione fino a esaurimento posti.

L’ASL TO4 proporrà visite di screening cardiovascolare, un’area dedicata agli stili di vita sani e alla corretta alimentazione, laboratori, ricette e consulenze, spazi di approfondimento con medici, farmacisti, dietisti e infermieri di famiglia e comunità, informazioni sull’uso corretto dei farmaci, laboratori di galenica e quiz interattivi per bambini e ragazzi, oltre ad attività dedicate a sport e movimento.

Cuneo – AO Santa Croce e Carle

A Cuneo l’appuntamento è in piazza Seminario, nell’area del mercato coperto, dalle 9.30 alle 17. I cittadini potranno accedere gratuitamente e senza prenotazione ai check-up cardiovascolari, fino a esaurimento posti.

Parteciperanno professionisti dell’AO Santa Croce e Carle di Cuneo, tra cui Cardiologia, Cardiochirurgia, Chirurgia vascolare, Dietetica e Nutrizione clinica, Farmacia e il Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche, insieme agli operatori e ai volontari coinvolti nell’organizzazione dell’evento.

Novara – AOU Maggiore della Carità e ASL NO

A Novara l’appuntamento è al Broletto e in piazza Duomo, dalle 9.30 alle 17, con check-up cardiovascolari gratuiti e senza prenotazione fino a esaurimento posti. Saranno presenti medici, infermieri di famiglia e comunità, infermieri e operatori sanitari grazie alla collaborazione tra l’AOU Maggiore della Carità e l’ASL Novara.

Il percorso sarà dedicato alla prevenzione cardiovascolare, alla diagnosi precoce e alla sensibilizzazione sui principali fattori di rischio. Oltre agli screening, sono previste attività per tutte le età, tra cui Oasi Sport, Oasi Nutrizione, Oasi Informativa e Oasi Pharma Teen.

Rivoli – ASL TO3 e AOU San Luigi Gonzaga

A Rivoli l’appuntamento è presso la Sala Consiliare della Città di Rivoli, il Parco Turati e Villa Cane d’Ussol, in via Capra 27, dalle 9.30 alle 17, con check-up cardiovascolari gratuiti e senza prenotazione fino a esaurimento posti.

Medici e infermieri dell’ASL TO3 e dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano saranno a disposizione dei cittadini per consulti e screening dedicati alla salute cardiovascolare. Accanto alle visite, saranno proposte attività per tutte le età, tra cui Oasi Sport, Oasi Nutrizione, Oasi Informativa e Oasi Pharma Teen, in collaborazione con le associazioni locali.

Savigliano – ASL CN1

A Savigliano “Le Oasi della Salute” saranno ospitate in piazza della Misericordia – Crosà Neira, dalle 9.30 alle 17, con check-up cardiovascolari gratuiti e senza prenotazione, fino a esaurimento posti.

L’iniziativa vedrà il coinvolgimento di professionisti dell’ASL CN1, in particolare della Cardiologia e della Neurologia dell’ospedale di Savigliano, della Diabetologia ed Endocrinologia e della Farmacia ospedaliera, insieme al personale amministrativo e ai volontari impegnati nella gestione logistica.

Torino Nord – ASL Città di Torino e Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano

A Torino una delle due tappe de “Le Oasi della Salute” si svolgerà in via Stradella 192 nella sede della Circoscrizione 5, con un programma dedicato in particolare all’informazione e alla sensibilizzazione sui principali temi della prevenzione cardiovascolare.

L’Oasi Informativa prevede, dopo l’accoglienza alla cittadinanza e il taglio del nastro con le autorità, approfondimenti scientifici a cura di medici cardiologi, medici dello sport, della prevenzione e farmacisti. Tra i temi trattati: aderenza terapeutica, dislipidemie, vaccinazione nella popolazione fragile, prevenzione cardiovascolare, movimento e riduzione del rischio cardiovascolare, controllo del colesterolo, ipertensione arteriosa, fattori di rischio e stili di vita protettivi.

Torino Sud – ASL Città di Torino e AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

La seconda tappa torinese sarà ospitata al Palazzetto Le Cupole di via Artom 111e offrirà ai cittadini la possibilità di effettuare gratuitamente screening cardiovascolari e misurazioni della pressione, con il supporto di specialisti che forniranno indicazioni per gestire eventuali alterazioni. La giornata includerà un programma di approfondimenti scientifici rivolto ai cittadini e dedicato alla prevenzione, alla corretta informazione sanitaria e ai principali fattori di rischio cardiovascolare.

Nel corso della giornata si parlerà di uso corretto dei farmaci da banco, intelligenza artificiale al servizio della cura, ipertensione arteriosa, prevenzione cardiovascolare, nutrizione e salute del cuore, attività fisica, vaccinazione nella popolazione fragile e prevenzione primaria e secondaria. Sono inoltre previste “pillole di salute” con video informativi su dislipidemie, movimento, colesterolo, ipertensione e stili di vita protettivi.

Verbania – ASL VCO

A Verbania l’iniziativa proporrà un percorso integrato di prevenzione e informazione sanitaria, con accoglienza e triage a cura di medici e infermieri per indirizzare i cittadini alle diverse attività disponibili. Saranno effettuati controlli e screening gratuiti, tra cui spirometria, misurazione della pressione arteriosa, ECG, ecografia delle carotidi, controllo di glicemia e colesterolo ed esame delle urine, oltre ad approfondimenti dedicati alla salute cardiologica, neurologica, endocrinologica e diabetologica.

Spazio anche alla prevenzione e all’educazione sanitaria, con attività informative curate da Farmacia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, SERD e SIAN sui temi della corretta alimentazione, della prevenzione cardiovascolare, dei rischi legati ad alcol e fumo, della salute respiratoria e della promozione di sani stili di vita fin dall’infanzia.

Vercelli – ASL VC

A Vercelli la giornata si svolgerà nella nuova Casa della Comunità di via Crosa 4, dalle 9 alle 18, con accesso gratuito e senza prenotazione. Saranno disponibili esami ematochimici con prelievo capillare per la prevenzione cardiovascolare, elettrocardiogramma, ecocardiografia e, dalle 9 alle 13, ecodoppler TSA.

In contemporanea, a Parco Camana, spazio alle associazioni del territorio: la Croce Rossa proporrà attività di sensibilizzazione sulle malattie sessualmente trasmissibili, mentre saranno previste attività di yoga, ginnastica dolce e la camminata “La salute vien camminando”, organizzata dal CONI – Comitato di Vercelli.