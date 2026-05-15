La Dott.ssa Isabella Boccone entra nello Staff dello Studio Medico Galeno di Saluzzo

Laureata in Podologia presso l’Università Statale di Milano, la Dott.ssa Boccone è Osteopata D.O. (Bachelor of Science UK) con oltre dieci anni di esperienza clinica. È inoltre chinesiologa e ha conseguito un Master in Podologia Sportiva. La sua formazione multidisciplinare le permette di affrontare con competenza e visione integrata i problemi legati al piede, all’arto inferiore e alla postura nel suo complesso.

La Dott.ssa Boccone si occupa di postura a 360 gradi, con particolare attenzione all’arto inferiore e al piede, considerati come fondamenta del benessere corporeo. Come podologa effettua trattamenti specialistici per onicocriptosi (unghie incarnite), rieducazione ungueale e gestione delle lesioni diabetiche. È inoltre altamente qualificata nella realizzazione di ortesi plantari su misura, preceduti da un accurato studio biomeccanico e, quando necessario, da screening ecografico eseguiti personalmente.

Il suo approccio clinico si distingue per uno sguardo d’insieme sul paziente: non si limita a trattare il sintomo locale, ma ricerca la soluzione più efficace tra terapia manuale, esercizio terapeutico adattato e supporto ortesico, integrando sempre le più recenti innovazioni tecnologiche a disposizione della podologia moderna.

«Avere una visione globale del corpo permette di offrire al paziente il percorso più adatto alle sue esigenze reali», sottolinea la Dott.ssa Boccone, che unisce competenza tecnica, esperienza e una forte attenzione alla personalizzazione delle cure.

Con il suo arrivo, lo Studio Medico Galeno rafforza ulteriormente l’offerta di servizi dedicati alla salute del piede, della postura e del movimento, confermando l’impegno nel fornire ai pazienti di Saluzzo e del territorio un’assistenza qualificata, integrata e all’avanguardia.

Benvenuta Dott.ssa Isabella Boccone!

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