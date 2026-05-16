Dronero, il 24 maggio al cineteatro Iris lo spettacolo “Viaggio a Malzhimer”

Il progetto “Lindal Patologie Neurodegenerative una comunità che non resta sulla soglia” finanziato dalla Fondazione CRC continua con le iniziative territoriali rivolte a tutta la cittadinanza. Domenica 24 maggio alle 17.30 a Dronero potrete assistere a “Viaggio a Malzhimer”, uno spettacolo teatrale emozionante e delicato che affronta il tema della fragilità cognitiva e della malattia di Alzheimer attraverso gli occhi del giovane Elio.

In un paese immaginario popolato da personaggi stravaganti e simbolici, il protagonista intraprende un viaggio fatto di incontri, smarrimenti, rabbia, ricordi confusi e gesti di cura. Con leggerezza, ironia e profondità, lo spettacolo invita il pubblico a guardare oltre la malattia, riscoprendo il valore dell’ascolto, della pazienza e dell’amore nelle relazioni umane. Un racconto poetico e coinvolgente, capace di emozionare grandi e piccoli.

Si tratta di un adattamento teatrale, a cura dell’Accademia Zoser - OdV Gli Animattori tratto dal libro di Michela Re e Irene Artusio, a partire dall'esperienza del Caffè Alzheimer di Dronero, con le illustrazioni di Michela Sabbatini - ed. Primalpe.