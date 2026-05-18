Nuovo ospedale di Savigliano, i sindaci del territorio fanno il punto sull’iter

Nei giorni scorsi si è riunito il “direttorio” dei sette sindaci rappresentativi dei Comuni del quadrante nord-ovest della provincia di Cuneo per fare il punto sulla realizzazione del nuovo ospedale di pianura che sorgerà a Savigliano.

All’incontro hanno partecipato i primi cittadini di Savigliano, Saluzzo, Fossano, Racconigi, Venasca, Lagnasco e Genola. Nel corso della riunione è stata espressa soddisfazione per il lavoro svolto dall’Asl CN1 sotto la guida del direttore Giuseppe Guerra, che ha portato all’invio, nel dicembre scorso, del progetto completo e della documentazione necessaria all’Inail.

Ora si attendono sviluppi formali. Per ottenere aggiornamenti puntuali sull’iter del progetto, i sindaci hanno interpellato l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, che ha fornito un quadro dettagliato della situazione.

"La Regione Piemonte – ha spiegato Riboldi – il 4 agosto 2025, in base all’accordo sottoscritto nel giugno dello stesso anno, ha comunicato a Inail le strutture ospedaliere su cui avviare la verifica della progettazione, trasmettendo la documentazione disponibile per tre interventi: Torino Nord, Savigliano e Cambiano. Entro il 31 dicembre 2025 le aziende sanitarie hanno inviato i progetti completi di tutte le autorizzazioni. Per l’ospedale di Savigliano, Inail ha già avviato la verifica ritenendo il progetto appaltabile".

L’assessore ha inoltre confermato la priorità regionale per l’avvio dell’iter di realizzazione di tutte e tre le strutture, precisando però che il progetto di Torino Nord è attualmente rallentato da un ricorso al Tar, che blocca il finanziamento da parte di Inail. "Questo stop – ha chiarito – non influirà in alcun modo sulle altre due progettualità".

I sindaci Antonello Portera, Dario Tallone, Franco Demaria, Silvano Dovetta, Valerio Oderda, Roberto Dalmazzo e Flavio Gastaldi hanno ringraziato l’assessore per i chiarimenti ricevuti, auspicando che alle indicazioni positive seguano rapidamente atti formali coerenti con il cronoprogramma previsto.

Parallelamente, i primi cittadini hanno evidenziato l’importanza di intervenire sulla viabilità del territorio. "Riteniamo fondamentale – sottolineano – che, insieme al percorso dell’ospedale, procedano anche la progettazione e la realizzazione di miglioramenti infrastrutturali, necessari sia per la vetustà di alcuni collegamenti sia per le future esigenze legate alla nuova struttura sanitaria".

In quest’ottica, i singoli Comuni hanno già avviato le attività di propria competenza, con l’obiettivo di accompagnare lo sviluppo del nuovo ospedale con una rete viaria adeguata ed efficiente.