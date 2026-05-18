Pianfei, il 21 e 22 maggio continua il percorso formativo promosso da Cisl Piemonte

Prosegue il percorso formativo “Next Gen Cisl – Persone, valori, partecipazione: il futuro del sindacato comincia da qui”, il corso per giovani delegati, operatori e dirigenti promosso da Cisl Piemonte. Il 21 e 22 maggio 2026, presso l’Hotel La Ruota (Str. Statale Monregalese 5, Pianfei – CN), si svolgerà il secondo dei cinque moduli previsti dal percorso itinerante che attraversa i territori piemontesi.

Il tema del secondo modulo è “Le relazioni sindacali: partecipazione, contrattazione e bilateralità”: un approfondimento che introduce i giovani cislini agli strumenti fondamentali con cui il sindacato agisce ogni giorno nella realtà del lavoro. Dopo il primo modulo di Verbania, che aveva avviato il percorso radicandolo nella storia, nell’identità e nei valori della Cisl in una dimensione europea, la formazione entra ora nel merito delle relazioni industriali e degli istituti contrattuali che le governano.

Il percorso “Next Gen Cisl” si sviluppa in 5 moduli con tappe nei quattro territori della Cisl Piemonte e un appuntamento conclusivo al Centro studi Cisl di Firenze, con la partecipazione della Segretaria generale nazionale, Daniela Fumarola. Il corso affronta i grandi temi del sindacato contemporaneo: dalla storia e dai valori fondativi alle sfide della transizione digitale e ambientale, dalla contrattazione e bilateralità alla dimensione europea, fino alla comunicazione e all’intelligenza artificiale.

“Parlare di partecipazione, contrattazione e bilateralità – dichiara il Segretario generale Cisl Piemonte, Luca Caretti – significa formare sindacalisti capaci di stare al tavolo, di costruire relazioni, di produrre risultati concreti per i lavoratori. La Cisl ha una visione del sindacato che non si esaurisce nella conflittualità, ma punta alla corresponsabilità e alla valorizzazione delle persone nei luoghi di lavoro. Vogliamo che i giovani che partecipano a ‘Next Gen Cisl’ facciano propria questa cultura, perché è su questo terreno che si gioca il futuro del sindacato”.

“Siamo orgogliosi che il secondo modulo di ‘Next Gen Cisl’ si tenga in provincia di Cuneo – afferma il Segretario generale Cisl Cuneo, Enrico Solavagione –. Il cuneese è un territorio con una forte tradizione sindacale e un tessuto produttivo che vive ogni giorno la sfida delle relazioni industriali: dalla contrattazione di secondo livello alla bilateralità, fino alle nuove forme di partecipazione dei lavoratori. Portare qui i giovani dirigenti cislini significa immergerli in un contesto reale, vivo, dove questi temi non sono astratti ma si traducono ogni giorno in tutele concrete. Investire sulla formazione delle nuove generazioni è la scelta più strategica che un sindacato, come la Cisl, possa fare”.