"Esseci Biblioteca ed Esseci Lab", scelti i nuovi nomi degli spazi del polo culturale cuneese

Prosegue il viaggio verso l’apertura del nuovo polo culturale di Cuneo ESSECI, il cui cantiere entra ora nell’ultima fase, preparandosi ad accogliere presto i libri al momento ospitati nell’attuale sede della Biblioteca Civica.

La votazione avviata lo scorso marzo si è recentemente conclusa, con 635 persone che hanno espresso il proprio parere sul naming che caratterizzerà due aree fondamentali dell’hub: la biblioteca e lo spazio di condivisione situato al piano terra si chiameranno rispettivamente Esseci Biblioteca ed Esseci Lab.

Mentre la città si prepara a entrare in questa nuova, emozionante fase, è anche il momento di salutare la sede di via Cacciatori delle Alpi, mettendo al centro le persone che rendono le biblioteche dei luoghi vivi e pieni di storie: sabato 30 maggio, ultimo giorno di apertura, tutti i lettori e le lettrici sono invitati a partecipare allo shooting fotografico Ritratto di lettore: l’ultimo scatto, prima del nuovo capitolo. Ai partecipanti verrà chiesto di mettersi in posa nel proprio angolo preferito dell'attuale sede della Biblioteca civica per farsi immortalare da un fotografo professionista e a ognuno verrà chiesto un consiglio di lettura da cercare tra gli scaffali del nuovo polo Esseci. Lo scatto diventerà parte di un album collettivo: il ritratto di una comunità di persone amanti della lettura che verrà pubblicato sui canali social delle Biblioteche civiche nel corso dell'estate: un modo per accompagnare il passaggio alla nuova sede senza perdere il filo di quello è stato. Per prenotare il proprio turno per la foto è necessario iscriversi tramite form sul sito cuneocultura.it.

Le attività non si fermano qui. Sono aperte le iscrizioni per il workshop gratuito Fare un film - Laboratorio di scrittura per il cinema con Manlio Castagna. Giovedì 18 giugno, dalle 9.30 alle 12.30, Palazzo Santa Croce (via Santa Croce 6, Cuneo) propone un’esperienza intensiva di scrittura per il cinema rivolta a ragazzi e giovani under 25 (dai 15 anni in su), pensata per offrire un primo accesso concreto al lavoro sul testo filmico. Nell’arco di tre ore, Castagna – regista, scrittore e critico cinematografico - guiderà i partecipanti nella trasformazione di un’idea semplice in una breve scena di un film. Il laboratorio è gratuito ma è necessario iscriversi registrandosi tramite sito scrittorincitta.it. Per maggiori informazioni, scrivere a info@scrittorincitta.it o chiamare il numero 0171444822.

Esseci è il nuovo nome del polo culturale Palazzo Santa Croce, che aprirà in autunno. La genesi della brand identità realizzata dall’agenzia Hellobarrio è stata guidata da due lettere, S e C, la Storia e la Cultura, che da sempre caratterizzano del luogo, e da uno degli elementi più caratteristici del palazzo, la forma delle finestre. La struttura sarà la nuova sede della Biblioteca civica, ma non solo: saranno a disposizione di tutti anche spazi per la lettura e lo studio, un caffè letterario con annessi locali pensati ad hoc per i giovani, location per laboratori e spettacoli, e anche la corte interna sarà animata da eventi.