Aziende locali e istituti tecnici uniscono le forze per formare nuovi professionisti

Tra capannoni, uffici tecnici e laboratori scolastici sta crescendo una collaborazione che, per molti adulti, può diventare una seconda possibilità concreta. Le imprese cercano competenze operative e aggiornate, mentre gli istituti tecnici e la filiera della formazione professionalizzante provano a ridurre la distanza tra aula e lavoro.
Il punto è semplice: quando scuola e aziende si parlano davvero, aumentano le opportunità per chi vuole rimettersi in gioco, completare un diploma o acquisire competenze spendibili. I dati raccontano un mercato che “tira” su profili tecnici ma fatica a trovarli: a livello nazionale le imprese dichiarano difficoltà di reperimento in circa metà delle assunzioni programmate, con picchi in comparti come metalmeccanica ed elettronica.
Perché le imprese faticano a trovare profili tecnici?
La risposta, spesso, sta nel disallineamento tra ciò che serve in azienda e ciò che i candidati hanno davvero imparato o praticato. Unioncamere segnala che la difficoltà di reperimento riguarda il 48% circa dei casi a livello nazionale e sale vicino al 60% in ambiti come metalmeccanica ed elettronica. Questo non significa che “mancano i giovani”, ma che mancano competenze precise: lettura del disegno tecnico, manutenzione, automazione, basi di programmazione industriale, logica dei dati, sicurezza e qualità. Per un adulto che vuole rientrare nel circuito formativo, questo scenario è un vantaggio potenziale: se il bisogno è reale e misurabile, anche la formazione orientata al lavoro diventa più efficace e agganciata alle richieste.
Il ruolo degli istituti tecnici e la scelta degli studenti: i numeri utili da conoscere
Gli istituti tecnici restano centrali e i numeri sulle iscrizioni lo confermano. Per l’anno scolastico 2023/2024, i licei hanno raccolto il 57,1% delle scelte e gli istituti tecnici il 30,9% (con un lieve incremento rispetto all’anno precedente).
Questi numeri aiutano a capire una cosa: la formazione tecnica non è un canale “di serie B”, ma un segmento molto consistente del sistema, spesso più vicino alle professionalità richieste nei territori industriali. E dove il tessuto produttivo è fatto di PMI, la vicinanza tra scuola e aziende può diventare un vero acceleratore di competenze.
Come nasce una collaborazione efficace tra scuola e aziende?
Quando l’impresa entra davvero nel progetto formativo cambiano soprattutto contenuti, strumenti e tempi. Le aziende possono contribuire ad aggiornare i programmi su software, macchinari e procedure che si usano oggi; possono aprire i propri reparti per esperienze strutturate; possono co-progettare laboratori in cui si lavora su casi reali (ad esempio controllo qualità su campioni, piccoli prototipi, gestione di commesse simulate).
In Italia esistono strumenti che facilitano questo incontro: percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), collaborazioni con enti del territorio, reti scuola-impresa, fondazioni ITS Academy. Quando la collaborazione è ben progettata, non si riduce a “qualche giorno di stage”: diventa un percorso con obiettivi chiari, valutazione e tutoraggio, utile anche per chi è più adulto e teme di “non essere più al passo”.
ITS Academy e apprendistato: due canali che meritano attenzione
Se l’obiettivo è rientrare velocemente nel mercato con competenze spendibili, ITS Academy e apprendistato sono due canali da considerare seriamente. Secondo INDIRE, l’87% dei diplomati ITS risulta occupato a un anno dal diploma e una quota molto alta lavora in modo coerente con il percorso svolto.
Sul fronte dell’apprendistato, INAPP segnala che i contratti sono cresciuti fino a circa 570 mila in un anno, con un incremento del 45% rispetto al 2021.
La chiave è capire la “porta di ingresso”: spesso il diploma è lo snodo che abilita poi percorsi più tecnici e specializzati. E qui la collaborazione tra aziende e scuole torna decisiva, perché orienta verso competenze che hanno già un mercato.
Tornare a studiare da adulti senza ricominciare da zero
In molti casi non serve rifare tutto: esistono percorsi pensati per recuperare anni, valorizzare crediti, organizzare lo studio con tempi compatibili con lavoro e famiglia. In questo contesto, realtà come Accademiastudi.it operano nell’ambito del supporto a chi desidera completare il percorso scolastico con soluzioni orientate alla flessibilità e all’accompagnamento didattico. Per chi sta valutando un percorso mirato in Piemonte, può essere utile approfondire l’opzione del recupero anni scolastici Torino, come esempio di servizio dedicato agli adulti che vogliono rientrare in formazione senza perdere di vista gli obiettivi professionali.
La domanda da farsi, più che “ce la farò?”, è “qual è il percorso più adatto al mio punto di partenza?”. Un orientamento serio valuta il livello attuale, le disponibilità orarie, l’obiettivo (diploma, cambio lavoro, avanzamento) e la tenuta nel tempo.
Cosa controllare prima di scegliere un percorso: le domande giuste
Prima di scegliere, conviene mettere a fuoco alcuni punti che fanno la differenza nella riuscita.
- Primo: la chiarezza del piano di studi e delle verifiche, perché senza tappe misurabili la motivazione cala.
- Secondo: il collegamento con il territorio e con le aziende, perché la formazione tecnica rende di più quando si traduce in competenze osservabili e in esperienze spendibili.
- Terzo: il supporto organizzativo, soprattutto per chi lavora, perché la difficoltà più grande non è capire una materia, ma tenere insieme tutto.
Tenere d’occhio anche i segnali del mercato aiuta: se le imprese dichiarano difficoltà di reperimento intorno al 50%, significa che chi costruisce competenze tecniche solide sta andando nella direzione giusta.
Quando la collaborazione funziona, il territorio trattiene talenti e competenze
Queste alleanze servono quando producono risultati verificabili: tirocini che diventano assunzioni, laboratori che insegnano strumenti reali, percorsi che portano a qualifiche e diplomi utili, imprese che investono tempo perché intravedono un ritorno. Per i territori con forte presenza di PMI, l’effetto può essere doppio: le aziende riducono i tempi di inserimento e le persone trovano sbocchi più stabili, senza dover cercare altrove.
Per un adulto che vuole chiudere un capitolo rimasto in sospeso, la strada più concreta parte spesso da qui: completare il percorso di studi, costruire competenze tecniche “leggibili” sul mercato e scegliere contesti formativi che lavorano già fianco a fianco con le imprese. In questa convergenza, scuola e lavoro smettono di essere mondi separati e diventano un percorso unico, più realistico e più vicino alla vita di tutti i giorni.
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