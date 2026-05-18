Aziende locali e istituti tecnici uniscono le forze per formare nuovi professionisti

Tra capannoni, uffici tecnici e laboratori scolastici sta crescendo una collaborazione che, per molti adulti, può diventare una seconda possibilità concreta. Le imprese cercano competenze operative e aggiornate, mentre gli istituti tecnici e la filiera della formazione professionalizzante provano a ridurre la distanza tra aula e lavoro.

Il punto è semplice: quando scuola e aziende si parlano davvero, aumentano le opportunità per chi vuole rimettersi in gioco, completare un diploma o acquisire competenze spendibili. I dati raccontano un mercato che “tira” su profili tecnici ma fatica a trovarli: a livello nazionale le imprese dichiarano difficoltà di reperimento in circa metà delle assunzioni programmate, con picchi in comparti come metalmeccanica ed elettronica.

Perché le imprese faticano a trovare profili tecnici?

La risposta, spesso, sta nel disallineamento tra ciò che serve in azienda e ciò che i candidati hanno davvero imparato o praticato. Unioncamere segnala che la difficoltà di reperimento riguarda il 48% circa dei casi a livello nazionale e sale vicino al 60% in ambiti come metalmeccanica ed elettronica. Questo non significa che “mancano i giovani”, ma che mancano competenze precise: lettura del disegno tecnico, manutenzione, automazione, basi di programmazione industriale, logica dei dati, sicurezza e qualità. Per un adulto che vuole rientrare nel circuito formativo, questo scenario è un vantaggio potenziale: se il bisogno è reale e misurabile, anche la formazione orientata al lavoro diventa più efficace e agganciata alle richieste.

Il ruolo degli istituti tecnici e la scelta degli studenti: i numeri utili da conoscere

Gli istituti tecnici restano centrali e i numeri sulle iscrizioni lo confermano. Per l’anno scolastico 2023/2024, i licei hanno raccolto il 57,1% delle scelte e gli istituti tecnici il 30,9% (con un lieve incremento rispetto all’anno precedente).

Questi numeri aiutano a capire una cosa: la formazione tecnica non è un canale “di serie B”, ma un segmento molto consistente del sistema, spesso più vicino alle professionalità richieste nei territori industriali. E dove il tessuto produttivo è fatto di PMI, la vicinanza tra scuola e aziende può diventare un vero acceleratore di competenze.

Come nasce una collaborazione efficace tra scuola e aziende?

Quando l’impresa entra davvero nel progetto formativo cambiano soprattutto contenuti, strumenti e tempi. Le aziende possono contribuire ad aggiornare i programmi su software, macchinari e procedure che si usano oggi; possono aprire i propri reparti per esperienze strutturate; possono co-progettare laboratori in cui si lavora su casi reali (ad esempio controllo qualità su campioni, piccoli prototipi, gestione di commesse simulate).

In Italia esistono strumenti che facilitano questo incontro: percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), collaborazioni con enti del territorio, reti scuola-impresa, fondazioni ITS Academy. Quando la collaborazione è ben progettata, non si riduce a “qualche giorno di stage”: diventa un percorso con obiettivi chiari, valutazione e tutoraggio, utile anche per chi è più adulto e teme di “non essere più al passo”.

ITS Academy e apprendistato: due canali che meritano attenzione

Se l’obiettivo è rientrare velocemente nel mercato con competenze spendibili, ITS Academy e apprendistato sono due canali da considerare seriamente. Secondo INDIRE, l’87% dei diplomati ITS risulta occupato a un anno dal diploma e una quota molto alta lavora in modo coerente con il percorso svolto.

Sul fronte dell’apprendistato, INAPP segnala che i contratti sono cresciuti fino a circa 570 mila in un anno, con un incremento del 45% rispetto al 2021.

La chiave è capire la “porta di ingresso”: spesso il diploma è lo snodo che abilita poi percorsi più tecnici e specializzati. E qui la collaborazione tra aziende e scuole torna decisiva, perché orienta verso competenze che hanno già un mercato.

Tornare a studiare da adulti senza ricominciare da zero

In molti casi non serve rifare tutto: esistono percorsi pensati per recuperare anni, valorizzare crediti, organizzare lo studio con tempi compatibili con lavoro e famiglia. In questo contesto, realtà come Accademiastudi.it operano nell’ambito del supporto a chi desidera completare il percorso scolastico con soluzioni orientate alla flessibilità e all’accompagnamento didattico. Per chi sta valutando un percorso mirato in Piemonte, può essere utile approfondire l’opzione del recupero anni scolastici Torino , come esempio di servizio dedicato agli adulti che vogliono rientrare in formazione senza perdere di vista gli obiettivi professionali.

La domanda da farsi, più che “ce la farò?”, è “qual è il percorso più adatto al mio punto di partenza?”. Un orientamento serio valuta il livello attuale, le disponibilità orarie, l’obiettivo (diploma, cambio lavoro, avanzamento) e la tenuta nel tempo.

Cosa controllare prima di scegliere un percorso: le domande giuste

Prima di scegliere, conviene mettere a fuoco alcuni punti che fanno la differenza nella riuscita.

Primo: la chiarezza del piano di studi e delle verifiche, perché senza tappe misurabili la motivazione cala.

e delle verifiche, perché senza tappe misurabili la motivazione cala. Secondo: il collegamento con il territorio e con le aziende , perché la formazione tecnica rende di più quando si traduce in competenze osservabili e in esperienze spendibili.

, perché la formazione tecnica rende di più quando si traduce in competenze osservabili e in esperienze spendibili. Terzo: il supporto organizzativo, soprattutto per chi lavora, perché la difficoltà più grande non è capire una materia, ma tenere insieme tutto.

Tenere d’occhio anche i segnali del mercato aiuta: se le imprese dichiarano difficoltà di reperimento intorno al 50%, significa che chi costruisce competenze tecniche solide sta andando nella direzione giusta.

Quando la collaborazione funziona, il territorio trattiene talenti e competenze

Queste alleanze servono quando producono risultati verificabili: tirocini che diventano assunzioni, laboratori che insegnano strumenti reali, percorsi che portano a qualifiche e diplomi utili, imprese che investono tempo perché intravedono un ritorno. Per i territori con forte presenza di PMI, l’effetto può essere doppio: le aziende riducono i tempi di inserimento e le persone trovano sbocchi più stabili, senza dover cercare altrove.

Per un adulto che vuole chiudere un capitolo rimasto in sospeso, la strada più concreta parte spesso da qui: completare il percorso di studi, costruire competenze tecniche “leggibili” sul mercato e scegliere contesti formativi che lavorano già fianco a fianco con le imprese. In questa convergenza, scuola e lavoro smettono di essere mondi separati e diventano un percorso unico, più realistico e più vicino alla vita di tutti i giorni.















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